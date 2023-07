Le Samsung Galaxy SmartTag 2 a reçu la certification du Bluetooth SIG

Le Galaxy SmartTag est proposé au prix de 35 euros pour un seul tag. Le SmartTag+ est proposé au prix de 42 euros et il est disponible en noir et en bleu denim. Nous devrions tout savoir sur le nouveau Samsung SmartTag 2 dans le courant du mois.

On ne sait pas si Samsung prévoit d’offrir un support Bluetooth et UWB sur le SmartTag 2 ou s’il n’inclura que le suivi Bluetooth avec un support UWB ajouté à un SmartTag 2+ séparé. À titre de comparaison, le AirTag d’Apple utilise à la fois Bluetooth et UWB. La puce UWB a été ajoutée pour la première fois à l’iPhone avec la série iPhone 11.