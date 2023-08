by

Le PC Game Pass de Xbox arrive sur GeForce NOW de NVIDIA

NVIDIA et Microsoft se sont associés pour offrir plus d’options aux joueurs. Une nouvelle fonctionnalité de GeForce NOW permet désormais aux joueurs de streamer certains jeux de la collection Xbox PC Game Pass depuis le Microsoft Store.

Les joueurs membres remarqueront un nouveau bouton Xbox sur les jeux PC compatibles. Ils peuvent lancer ces jeux en toute simplicité sur leurs appareils s’ils les ont achetés individuellement sur le Microsoft Store ou s’ils disposent d’un abonnement Xbox Game Pass Ultimate ou PC Game Pass actif.

NVIDIA et Microsoft ont commencé à collaborer en mai avec un accord de 10 ans. Cet accord permet à NVIDIA d’obtenir des licences pour les jeux Xbox sur PC pour GeForce Now. Ce partenariat s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par Microsoft pour se conformer au projet d’acquisition d’Activision Blizzard.

Ce partenariat prévoit également un accès potentiel aux titres d’Activision Blizzard une fois l’acquisition de Microsoft finalisée.

De passionnants titres arrivent

Quatre titres passionnants devraient arriver sur GeForce NOW cet automne : Alan Wake 2, Cyberpunk 2077 : Phantom Liberty, Party Animals et PAYDAY 3. De plus, les joueurs pourront profiter de 25 nouveaux titres en cloud streaming cette semaine, dont DOOM 2016 de Bethesda.

Le Microsoft Store fait désormais partie de GeForce NOW, rejoignant ainsi d’autres plateformes numériques comme Steam, Epic Games Store et Ubisoft Connect dans le cloud.

Les joueurs peuvent désormais profiter des jeux Xbox PC populaires de Xbox Game Studios, Bethesda et d’autres éditeurs de renom ajoutés à GeForce NOW, tels que Fatshark, Paradox et TaleWorld Entertainment.

Adhésion à GeForce NOW Ultimate

Avec un abonnement GeForce NOW Ultimate, les joueurs peuvent streamer des jeux comme Gears 5 et Deathloop, Wolfenstein II : New Colossus, Wolfenstein: Youngblood.

Voici la liste complète des jeux qui seront ajoutés au cloud cette semaine :

Des éditeurs de premier plan tels que Epic Games Publishing, CD Projekt Red et Deep Silver proposeront leurs titres phares sur GeForce NOW dès son lancement à l’automne.