Microsoft intègre PC Game Pass au service GeForce Now de NVIDIA

Lors du panel « What’s Next For Gaming » avec l’équipe Xbox au Xbox Games Showcase 2023, la vice-présidente de l’entreprise Sarah Bond a déclaré que les membres du PC Game Pass pourront bientôt lire leur catalogue sur les appareils GeForce Now de NVIDIA.

« Je suis ravie de vous annoncer que dans les mois à venir, nous allons intégrer GeForce Now à PC Game Pass », a expliqué Sarah Bond. « Vous pourrez jouer à votre catalogue PC Game Pass en utilisant GeForce Now, et vous pourrez le faire sur tous les appareils utilisant GeForce Now, qu’il s’agisse de PC de faible puissance, de Mac, de Chromebook ou de mobiles », a-t-elle ajouté. « Nous sommes donc ravis d’ajouter ce nouvel avantage aux membres du PC Game Pass ».

Les membres de GeForce Now pourront « streamer certains jeux PC de la bibliothèque », il ne semble donc pas qu’il s’agisse du catalogue complet. Quoi qu’il en soit, il s’agit d’une bonne nouvelle pour le cloud gaming, qui permet aux abonnés du PC Game Pass d’utiliser le service de streaming de jeux de NVIDIA avec les niveaux de performance de la RTX 4080.

Le mois dernier, Microsoft a annoncé que les joueurs pourraient streamer certains jeux de Xbox Game Studios et Bethesda achetés sur Steam ou Epic Games Store. Aujourd’hui, il semblerait que GeForce Now soit encore mieux intégré aux jeux de Microsoft depuis le PC Game Pass.

En ce qui concerne le calendrier, Xbox Wire a déclaré que cette fonctionnalité sera disponible dans les mois à venir. Microsoft s’est engagée à intégrer davantage de jeux à GeForce Now au début de l’année afin d’apaiser les autorités de régulation concernant son acquisition en cours d’Activision Blizzard.

Un Xbox Games Showcase 2023 chargé

Le Xbox Games Showcase 2023 a été présenté pour la première fois et a montré quelques nouveaux titres des studios de Microsoft. Il s’agit notamment de Clockwork Revolution d’InExile et de South of Midnight de Compulsion Games. Des mises à jour ont également été faites sur des jeux déjà annoncés comme Forza Motorsport, qui sera lancé le 10 octobre 2023. En outre, Senua’s Saga : Hellblade II et Avowed devraient tous deux sortir en 2024.

Tous les jeux Xbox devraient rejoindre le Xbox Game Pass et le PC Game Pass le jour de leur sortie.