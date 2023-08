Microsoft Edge se dote d’une nouvelle fonctionnalité d’IA qui améliorera vos résultats de recherche

Selon la feuille de route de Microsoft, « la recherche d’un mot ou d’une phrase sur une page Web est devenue plus facile grâce à l’IA. Même si vous avez mal orthographié un mot dans votre requête, nous vous suggérerons des correspondances et des mots apparentés, ce qui vous permettra de trouver facilement ce que vous cherchez. Lorsque vous effectuez une recherche, il vous suffit de sélectionner le lien suggéré pour trouver rapidement le mot ou l’expression souhaitée ».

