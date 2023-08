Gamescom 2023 : AMD lance les Radeon RX 7700 XT et RX 7800 XT à 489 euros

Comme la rumeur le laissait entendre, les cartes graphiques Radeon RX 7700 XT et RX 7800 XT ont finalement été annoncées à la Gamescom 2023. AMD devait encore étendre sa série de GPU Radeon RX 7000 aux marchés du milieu et du haut de gamme, mais ils ont maintenant lancé avec succès deux nouvelles cartes graphiques RDNA 3 disponibles à un prix inférieur à 500 euros. Voyons ce qu’ils ont en réserve pour les joueurs !

La Radeon RX 7700 XT a été officiellement lancée au prix de 489 euros. La variante plus haut de gamme de la Radeon 7800 XT a été lancée à 549 euros. Ces deux cartes seront disponibles à l’achat à partir du 6 septembre 2023, date du lancement de Starfield !

Si AMD avait déjà dévoilé les GPU RX 7900 XTX et XT, il s’agissait de cartes de qualité supérieure que seuls les utilisateurs de PC haut de gamme pouvaient espérer. Heureusement, les nouvelles RX 7700 XT et RX 7800 XT ont été lancées, et elles combleront le fossé dans la tranche de prix moyenne.

RX 7700 XT & RX 7800 XT: spécifications et performances

Vous devez donc être impatient de connaître les spécifications des derniers GPU d’AMD. Ils ont été lancés pour concurrencer directement les GeForce RTX 4060 Ti 16 Go de NVIDIA et la RTX 4070. Voici les spécifications complètes des nouvelles Radeon RX 7700 XT et RX 7800 XT d’AMD :

Spécifications Radeon RX 7700 XT Radeon RX 7800 XT Nombre de transistors 28,1 milliards 28,1 milliards VRAM 12 Go de GDDR6 16 Go de GDDR6 Interface mémoire et bande passante effective 192 bits jusqu’à 1995 Go/s 256 bits jusqu’à 2708 Go/s Unités de calcul 54 60 Fréquence Boost 2544 MHz 2430 MHz Fréquence de jeu 2171 MHz 2124 MHz Ray Accelerator 54 60 AI Accelerator 108 120 ROPs 96 96 Processeurs de flux 3456 3840 Unités de texture 216 240 TGP (puissance graphique totale) 245W 263W Alimentation recommandée 700W 700W

Comme mentionné précédemment, les nouvelles cartes graphiques AMD RX 7700 XT et 7800 XT sont vendues à un prix raisonnable. Elles sont donc positionnées pour concurrencer les RTX 4060 Ti 16 Go et RTX 4070 12 Go, dont les prix sont respectivement de 549 et 659 euros. Les deux GPU RDNA 3 peuvent fonctionner avec une alimentation de 700W, et ils nécessitent 2,5 emplacements dans la zone d’extension PCIe du boîtier de votre PC de jeu.

Mais ces nouveaux GPU sont-ils performants ? Leur VRAM est impressionnante, elle est plus que suffisante pour les paramètres maximums à 1080 p dans pratiquement tous les jeux. Ces deux cartes offrent suffisamment de VRAM, ce qui n’est pas le cas du modèle de base RTX 4060 Ti de NVIDIA, qui présente toutes sortes de problèmes de performance lorsqu’il approche de la limite de VRAM dans certains titres exigeants.

Pour ce qui est de la comparaison des performances, AMD nous a montré que ses nouveaux GPU RDNA 2 sont tout à fait compétitifs et offrent de bonnes performances face à la concurrence. Les cartes graphiques AMD Radeon RX 7800 XT et RX 7700 XT sont toutes deux excellentes pour les jeux en 1440p avec les paramètres les plus élevés !

La Radeon RX 7800 XT est jusqu’à 23 % plus rapide que la RTX 4070 dans le meilleur des cas (Cyberpunk 2077 & Call Of Duty Modern Warfare 2). Elle est moins performante que la RTX 4070 dans certains jeux, comme Doom Eternal (Ray Tracing On) où la RTX 4070 est 18 % plus rapide que la RX 7800 XT.

En ce qui concerne la RX 7700 XT, elle est jusqu’à 31 % plus rapide que la RTX 4060 Ti dans Modern Warfare 2. En revanche, elle est encore moins rapide dans Doom Eternal, la RTX 4060 Ti 16 Go étant 9 % plus rapide que la RX 7700 XT. Malgré tout, elle semble offrir des performances compétitives. Une fois que ces cartes seront sur le marché, nous pourrons les comparer pour voir laquelle est la plus performante dans les benchmarks !

Que pensez-vous des cartes graphiques Radeon RX 7700 XT et RX 7800 XT d’AMD ?