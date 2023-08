Google Keep annonce le formatage de texte riche des notes sur Android

Même si l’ajout d’options de formatage à Keep ne lui permet pas d’atteindre le même niveau que des applications de prise de notes plus avancées telles que OneNote de Microsoft, en particulier lorsque vous ne pouvez voir les changements de formatage que sur Android, il s’agit sans aucun doute d’un bon début pour une fonctionnalité qui a été si fortement demandée depuis si longtemps.

La semaine dernière, un code a été trouvé dans Android, révélant une fonctionnalité en cours d’élaboration pour Google Keep. Ce code faisait allusion à la possibilité d’ajouter un formatage de texte enrichi aux notes dans Google Keep, une fonctionnalité très demandée par ceux qui utilisent régulièrement l’application.