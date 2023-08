La série Huawei Mate 60 permettrait de passer des appels vocaux par satellite

L’année dernière, à quelques heures d’intervalle, Huawei et Apple ont annoncé la connectivité par satellite de leurs nouveaux smartphones. Huawei a annoncé que les Mate 50 et Mate 50 Pro pouvaient envoyer de courts messages textuels d’urgence par le réseau satellite chinois BeiDou dans les zones où il n’y a pas de connexion cellulaire. Apple a annoncé sa fonction SOS d’urgence par satellite pour ses quatre modèles d’iPhone 14.

Bien que nous ne sachions pas si la fonction satellite de Huawei a été déployée avec succès dans le monde réel, nous savons qu’il y a eu plusieurs incidents au cours desquels la fonction d’Apple a sauvé des vies.

Alors que Samsung et Google devraient être parmi les premiers smartphones Android à offrir la connectivité par satellite (peut-être dès la gamme Pixel 8 de ce mois d’octobre), un nouveau rapport indique que Huawei va porter la prochaine génération de connectivité par satellite des smartphones à un niveau beaucoup plus élevé.

Selon GizmoChina, la série phare Mate 60 de Huawei (la deuxième de l’année après la gamme P60) utilisera des puces amplificatrices de puissance (PA) fabriquées par des fabricants de puces en Chine.

Ces puces sont développées spécifiquement pour se connecter au système de communication mobile par satellite Tiantong-1, qui assure la transmission de la voix et des images, un positionnement précis, etc.

Des appels vocaux par satellite

Alors que les puces PA sont utilisées sur le Mate X3 pliable et la série phare Huawei P60 pour prendre en charge le service SMS bidirectionnel par satellite pris en charge par ces smartphones Huawei, le Mate 60 et le Mate 60 Pro utiliseront des puces PA non conçues par Huawei qui pourraient permettre aux détenteurs de ces smartphones de passer des appels vocaux par satellite.

Si c’est le cas, Huawei aura fait un bond en avant par rapport à Apple puisque les utilisateurs d’iPhone sont toujours obligés d’utiliser une plateforme SMS limitée pour entrer en contact avec un centre d’appel géré par Apple et contacter les sauveteurs. À terme, Apple souhaiterait probablement ouvrir le système satellitaire et permettre son utilisation pour des bavardages inutiles par SMS et voix sur satellite. Vous pouvez être sûr qu’Apple cherchera à faire payer la connectivité par satellite au moment où cela deviendra possible.