Elon Musk présente le Cybertruck en prévision d’une livraison imminente

Le chef de Tesla, Elon Musk, a publié une photo d’un Cybertruck « candidat à la production », avec l’homme lui-même au volant du nouveau pick-up électrique. « Je viens de conduire le Cybertruck candidat à la production à Tesla Giga Texas ! » a déclaré M. Musk dans un message publié sur X, la plateforme anciennement connue sous le nom de Twitter.

Just drove the production candidate Cybertruck at Tesla Giga Texas! pic.twitter.com/S0kCyGUBFD —Elon Musk (@elonmusk) August 23, 2023

Annoncé il y a quatre ans, le Cybertruck a mis du temps à voir le jour, de nombreux retards ayant perturbé son calendrier. Mais en avril dernier, Musk a finalement promis qu’un événement de livraison aurait lieu au troisième trimestre, ce qui, s’il tient parole, devrait être annoncé d’un jour à l’autre.

En juillet, le constructeur de voitures électriques a également publié une photo montrant le premier Cybertruck sorti de la chaîne de production de l’usine Tesla de Giga Texas, à Austin.

First Cybertruck built at Giga Texas! 🤠 pic.twitter.com/ODRhHVsd0t —Tesla (@Tesla) July 15, 2023

Bien que l’événement de livraison consiste à remettre les premiers pick-up Cybertruck à leurs nouveaux propriétaires, Tesla a déjà précisé que la production en série du véhicule ne commencerait pas avant 2024, ce qui laisse supposer que de nombreux clients devront encore attendre avant de recevoir leur Cybertruck.

Selon des informations antérieures, Tesla a reçu plus d’un million de précommandes pour le Cybertruck, les clients devant verser un acompte remboursable de 100 dollars.

À quelques semaines du début des premières livraisons, en commençant par les employés, le Cybertruck est apparu sur les routes dans de nombreux endroits à travers le monde. Il a récemment été aperçu sur un glacier en Islande pour ce qui semble être une séance de tournage d’une vidéo promotionnelle, par exemple.

De multiples retards

Le prix du pick-up électrique n’a pas encore été déterminé. Il figurait auparavant sur le site Web de l’entreprise, mais a été retiré vers la fin de l’année 2021 pour une raison qui n’a pas été révélée. À l’époque, il présentait trois variantes du Cybertruck à partir de 39 900 dollars et jusqu’à 69 900 dollars, en fonction de caractéristiques telles que le nombre de moteurs électriques, la capacité de remorquage et l’autonomie. Beaucoup s’attendent à ce que le prix final soit plus élevé, mais la récente habitude de Tesla de réduire les prix de ses véhicules existants pour les rendre plus attrayants sur un marché de plus en plus concurrentiel signifie que nous devrons attendre et voir quelle direction le constructeur prendra.

Rien ne dit que le Cybertruck sera un succès à long terme. Même Musk, l’homme qui dirige Tesla, semble incertain. En avril, par exemple, il s’est montré très enthousiaste, tweetant peu après une visite de la chaîne de production : « Ça va être génial… on a l’impression d’être dans le futur ». Mais il y a quelques années, il a également admis que le design excentrique du véhicule signifiait qu’il y avait « une certaine chance que le Cybertruck fasse un flop ». Aujourd’hui, il se montre très positif, tweetant mercredi : « Je pense que c’est notre meilleur produit ».