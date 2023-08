Anker lance le nouveau casque Soundcore Space One et promet un meilleur ANC

La gamme Soundcore d’Anker vient de s’enrichir d’une paire d’écouteurs supra-auriculaires, les Space One. Nouvelle génération d’écouteurs de la famille Space, le Space One promet d’offrir aux utilisateurs un système antibruit amélioré, une meilleure expérience pour écouter de la musique ou parler au téléphone, ainsi qu’une plus longue durée d’écoute.

Selon Soundcore, le Space One est doté du meilleur système de réduction du bruit de son histoire. La structure antibruit améliorée du casque permet de bloquer les moyennes et hautes fréquences, là où la voix humaine réside généralement. C’est l’essentiel de la technologie de réduction du bruit de Soundcore. Le casque Space One devrait donc être capable de réduire de nombreux sons, y compris les conversations entre personnes ou les pleurs de bébés.

En outre, le Space One peut détecter à la fois les sons externes et ceux qui pénètrent dans les écouteurs, même si celles-ci ne forment pas un cercle étroit autour de la tête de l’utilisateur. Soundcore affirme que le casque permet de bloquer jusqu’à 98 % des bruits indésirables.

En ce qui concerne la qualité du son, le nouveau casque Space One de Soundcore utilise des haut-parleurs dynamiques de 40 mm, ce qui promet une meilleure clarté sonore. De plus, grâce à la fonction HeadID de Soundcore dans l’application dédiée, les utilisateurs pourront personnaliser le son à leur guise.

Il est également important d’ajouter que le casque Space One est certifié LDAC et Hi-Res Wired et Wireless.

Une grosse autonomie

Soundcore affirme que le casque Space One offre jusqu’à 40 heures d’autonomie avec l’ANC activé et jusqu’à 55 heures d’autonomie avec l’ANC désactivé. De plus, en rechargeant le casque pendant 5 minutes, on peut obtenir jusqu’à 4 heures d’autonomie supplémentaire.

Les Space One ne sont pas si chers, puisque Soundcore a annoncé qu’ils seraient disponibles à l’achat pour seulement 100 €. Ils seront expédiés en France à partir du 31 août et les clients pourront choisir entre trois coloris : Jet Black, Latter Cream et Sky Blue.