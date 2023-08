Après Safari, Chrome prévoit de déplacer la barre d’adresse vers le bas sur iOS

J’espère que cette fonctionnalité sera déployée à grande échelle. Comme les écrans de smartphones deviennent de plus en plus grands, je pense qu’il est logique de donner aux gens l’option de rendre la barre d’adresse plus accessible.

Une fois de retour dans Chrome, touchez l’icône en forme de hamburger à trois lignes dans le coin inférieur droit, puis touchez Paramètres (l’icône en forme d’engrenage) en haut de l’écran. Vous verrez un menu ; faites défiler vers le bas jusqu’à la liste Bottom Omnibox et activez-la. Et c’est tout. Votre barre d’adresse URL, alias votre Omnibox, s’affichera désormais en bas de l’écran lorsque vous utiliserez Chrome sur votre iPhone.