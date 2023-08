Le OnePlus 12 pourrait faire oublier les défauts du OnePlus 11

OnePlus a toujours été connu pour proposer des smartphones Android phares puissants. Ainsi, lorsque le cycle de fuites concernant le OnePlus 12 a commencé, les attentes étaient déjà très élevées.

Aussi bon que soit le OnePlus 11, il est d’une certaine manière décevant ; il manque certaines fonctionnalités clés que l’on attendrait à son prix et à son standing. Mais, il se pourrait que le OnePlus 12 ne soit pas confronté à ce problème, si l’on en croit la dernière fuite de spécifications.

Celle-ci provient de Yogesh Brar qui a affirmé sur X (anciennement Twitter), qu’entre autres choses, le OnePlus 12 sera doté d’un indice de protection IP. Techniquement, le OnePlus 11 possède déjà un indice IP, mais sa certification IP64 souligne que sa résistance à l’eau est bien inférieure à celle d’un grand nombre de smartphones haut de gamme.

OnePlus 12 key upgrades —Better cameras (50+50+64MP)

—Bigger battery (5,400 mAh)

—IP rating

—Premium build

—Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

—100W fast wired, 50W wireless charging OnePlus 12 is the upgrade that should have been launched 2 years back.. —Yogesh Brar (@heyitsyogesh) August 21, 2023

Brar cite l’indice de protection IP comme l’une des principales améliorations du OnePlus 12, ce qui signifie probablement qu’il aura un meilleur indice que son prédécesseur. À titre de référence, la plupart des meilleurs smartphones ont un indice IP68, ce qui, en plus de la résistance à la poussière déjà offerte par le OnePlus 11, signifie qu’ils sont (fraîchement) résistants à l’eau, généralement jusqu’à une profondeur de 1,5 mètre pendant 30 minutes. Avec un peu de chance, le OnePlus 12 arborera donc le même indice.

La publication de Brar contient également d’autres « améliorations clés », dont nous avons déjà entendu parler pour la plupart, mais qui méritent d’être rappelées. Il s’agit notamment d’une batterie de 5 400 mAh (qui serait d’une capacité supérieure à celle de la plupart des smartphones), de meilleures caméras (avec deux capteurs de 50 mégapixels et un capteur de 64 mégapixels), d’une construction haut de gamme, d’un chipset Snapdragon 8 Gen 3 (qui est susceptible d’être le meilleur chipset disponible pour les smartphones Android au moins dans la première moitié de 2024), et d’une charge filaire de 100 W et d’une recharge sans fil de 50 W.

Brar avait précédemment affirmé qu’une configuration technique du OnePlus 12 avait une batterie de 5 000 mAh, cette affirmation de 5 400 mAh diffère donc de celle-ci, mais elle est conforme à une autre fuite de batterie du OnePlus 12, il y a donc de bonnes chances qu’elle soit exacte.

Une augmentation du prix

Cette fuite mentionne également la plupart des autres spécifications ci-dessus, la rumeur d’une amélioration de la caméra étant un autre élément notable.

Et ce n’est pas fini, puisque dans les réponses à cette publication, Brar a également ajouté quelques détails supplémentaires, disant entre autres que l’écran du OnePlus 12 aura apparemment une luminosité maximale de plus de 2 000 nits. Cela en ferait l’un des écrans les plus lumineux de tous les smartphones. En ce qui concerne les spécifications, le Snapdragon 8 Gen 3 fait l’objet de rumeurs depuis longtemps. La nouvelle information ici est que le OnePlus 12 pourrait venir dans des configurations de 16 Go et 24 Go de RAM.

D’autres détails sont mentionnés, notamment le fait que le OnePlus 12 sera apparemment doté d’un système de recharge sans fil inversé (une fonctionnalité dont le OnePlus 11 est dépourvu) et qu’il disposera de la même caméra frontale de 16 mégapixels que le modèle actuel. La seule vraie mauvaise nouvelle dans tout cela est que — sans surprise — toutes ces mises à niveau conduiront apparemment à une augmentation du prix.