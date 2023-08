Samsung annonce le premier titre de jeu HDR10+ au monde

Samsung, avant l’édition 2023 de la Gamescom, a suscité l’intérêt de tous en annonçant le premier jeu HDR10+ au monde, baptisé « The First Descendant ». Le leader mondial de l’industrie de l’affichage cherche ainsi à relever la barre dans le monde du jeu et à établir une nouvelle norme en la matière.

The First Descendant est développé par Nexon et est un jeu de tir à la première personne free-to-play. Il s’agira du premier titre de jeu véritablement compatible avec le HDR10+ et qui respectera les normes de jeu HDR10+ dès le départ. Samsung affirme que The First Descendant offrira aux joueurs « l’expérience de jeu HDR la plus réactive, la plus précise et la plus fluide à ce jour ».

Pour vous donner un peu de contexte, la technologie HDR10+ Gaming offre des couleurs, un contraste et une luminosité plus profonds pour offrir une expérience HDR haut de gamme. Grâce à cette technologie, vous n’aurez plus à jouer avec les paramètres HDR pour obtenir un rendu parfait des couleurs, de la précision et de la réactivité. Vous pouvez bénéficier d’une fréquence de rafraîchissement variable ainsi que de réponses quasi instantanées dans les jeux grâce à une faible latence.

C’est également une aubaine pour les développeurs de jeux, car ils peuvent maintenir la qualité de l’expérience de jeu HDR sur tous les écrans certifiés HDR10+.

Seokwoo Jason Yong, vice-président exécutif de l’activité Visual Display chez Samsung Electronic, a déclaré : « Nous sommes ravis de nous associer à NEXON, un véritable pionnier des jeux vidéo, pour présenter le premier titre de jeu HDR10+ au monde, “The First Descendant”. Il s’agit d’une étape importante dans le domaine du jeu qui va au-delà d’une simple avancée technologique ; elle représente l’engagement continu de Samsung à améliorer l’expérience de jeu au fur et à mesure de l’évolution de la technologie ».

Un lancement lors de la Gamescom 2023

Pour l’instant, il ne s’agit que d’une annonce et le véritable lancement du jeu The First Descendant aura lieu à la Gamescom 2023 à Cologne, en Allemagne, qui débutera le 23 août 2023. Le premier test bêta ouvert du jeu sera lancé le 19 septembre et vous pourrez profiter de cette expérience de jeu HDR inédite si vous possédez un moniteur Samsung Odyssey de la série 7 et plus, ainsi qu’un téléviseur Samsung Q70 de la série Q70 et plus, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. En outre, vous aurez également besoin de GPU de jeu compatibles HDR10+, comme les GPU Nvidia RTX 30, Nvidia RTX 20 et la série GTX 16.

Que pensez-vous de cette dernière annonce de Samsung ?