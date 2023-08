Instagram ajoute un flux chronologique pour les Reels et les Stories en Europe

Meta proposera bientôt des Stories et des Reels dans l’ordre chronologique, entre autres changements, afin de se conformer à la loi européenne sur les services numériques (Digital Services Act), a annoncé la société. Ces changements étaient attendus depuis que la Commission européenne a annoncé qu’elle était parvenue à un accord en avril pour créer de nouvelles règles qui obligeraient les plateformes comme Facebook à proposer des systèmes alternatifs « non basés sur le profilage ».

Meta a déclaré avoir mobilisé plus de 1 000 personnes pour « développer des solutions aux exigences de la DSA ». Certains des changements permettront d’accroître la transparence sur le fonctionnement de ses systèmes et d’offrir aux utilisateurs davantage d’options pour personnaliser leur expérience sur Facebook et Instagram. Dans le même temps, Meta met en place une « fonction de conformité indépendante » afin de s’assurer qu’elle respecte les obligations réglementaires en vigueur.

Comme précisé, Meta apporte ces changements pour se conformer à la loi sur les services numériques (DSA) de l’UE, un nouveau texte réglementaire qui aura un impact sur la façon dont les entreprises technologiques modèrent le contenu sur leurs plateformes. En particulier, la loi sur les services numériques exige que les très grandes plateformes en ligne permettent aux utilisateurs de refuser de recevoir des recommandations personnalisées. TikTok a annoncé une modification analogue de son service en Europe au début du mois.

À partir de la fin du mois, Meta proposera des Reels, des Stories, des recherches et d’autres parties de Facebook et d’Instagram non classées par Meta à l’aide de son processus de recommandation par IA. « Par exemple, sur Facebook et Instagram, les utilisateurs auront la possibilité de voir les Stories et les Reels uniquement des personnes qu’ils suivent, classées par ordre chronologique, du plus récent au plus ancien », a écrit le président des affaires mondiales de Meta, Nick Clegg.

La manière dont Meta mettra en œuvre ce changement n’est pas claire. Le fil d’actualité principal d’Instagram permet déjà aux utilisateurs de trier les photos par ordre de suivi au lieu d’utiliser l’approche basée sur l’algorithme. Cependant, la fonction « Suivi(e) » est en fait une page secondaire sur Instagram, et l’application propose toujours par défaut l’option algorithmique « Pour vous » lorsqu’elle est ouverte pour la première fois. Facebook est encore plus compliqué, car il faut sélectionner un menu, aller dans les fils d’actualité et appuyer sur « Amis » plutôt que sur « Tous ».

« Pourquoi est-ce que je vois ça ? »

Les utilisateurs pourront également afficher des résultats de recherche basés uniquement sur les mots qu’ils saisissent, plutôt que des résultats personnalisés en fonction de leur activité antérieure et de leurs intérêts personnels. L’entreprise fournit également plus d’informations sur la manière dont ses systèmes d’IA classent les contenus depuis 22 cartes système pour Facebook et Instagram, qui viennent s’ajouter à sa fonctionnalité « Pourquoi est-ce que je vois ça ? ».

« Ces cartes fournissent des informations sur la façon dont nos systèmes d’IA classent le contenu pour le fil d’actualité, les Reels, les Stories et d’autres surfaces ; certaines des prédictions que chaque système fait pour déterminer quel contenu pourrait être le plus pertinent pour les gens ; et les options disponibles pour aider à personnaliser une expérience sur Facebook et Instagram », a déclaré Meta.

La publicité également ciblée

Meta élargit également sa bibliothèque d’annonces pour afficher et archiver toutes les publicités (pendant un an) qui ciblent les utilisateurs de l’UE, y compris la date d’exécution, les paramètres utilisés pour le ciblage (âge, sexe, emplacement), qui a reçu la publicité et plus encore. L’entreprise déploie également deux nouveaux outils pour les chercheurs qui incluent du contenu accessible au public à partir de pages, de messages, de groupes et d’événements.

La société a déclaré qu’elle « salue les principes de transparence, de responsabilité et d’autonomisation des utilisateurs qui sont au cœur de la DSA », ajoutant qu’elle « plaide depuis longtemps en faveur d’un régime réglementaire harmonisé ». Cependant, Meta a déjà exprimé son mécontentement lorsqu’Apple a introduit des changements permettant aux utilisateurs de se désengager facilement de la publicité ciblée à partir d’iOS 14. C’est pourquoi les observateurs seront sans aucun doute très intéressés par la manière dont les changements seront mis en œuvre et par la question de savoir s’ils respectent la lettre, voire l’esprit, de la nouvelle loi.