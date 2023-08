La plateforme X corrige les anciens liens et images Twitter cassés

Un récent problème concernant des tweets datant d’avant décembre 2014, avec des liens raccourcis ou des images, a été signalé sur le support de la plateforme X. Le problème a entraîné des ruptures de liens et d’images dans ces anciens tweets.

Après enquête, il a été déterminé que les tweets avec des liens raccourcis par Twitter, et ceux avec des images, postés avant décembre 2014 étaient concernés.

Le compte officiel d’assistance de la plateforme X, @Support, a confirmé le bug au cours du weekend. Il a assuré aux utilisateurs qu’aucune donnée ou image n’avait été perdue à cause de ce problème. Le bug a été corrigé, et la résolution complète du problème est attendue dans les prochains jours.

Over the weekend we had a bug that prevented us from displaying images from before 2014. No images or data were lost. We fixed the bug, and the issue will be fully resolved in the coming days.

—Support (@Support) August 21, 2023