Chrome vous alertera de manière proactive si une extension a disparu

Ce n’est pas la seule mise à jour liée à la sécurité dont Google a parlé pour Chrome mercredi. L’entreprise va automatiquement faire passer toutes les URL http:// à https:// , la version plus sécurisée de HTTP qui chiffre votre trafic, « même lorsque vous cliquez sur un lien qui déclare explicitement http:// », selon un autre article de blog . Google indique qu’il détectera les tentatives de mise à niveau qui ne fonctionnent pas et que, dans ce cas, Chrome reviendra à http://. Google « expérimente » ce changement dans Chrome 115 (Chrome 116 est la version stable actuelle). L’entreprise prévoit de le déployer pour tout le monde « bientôt ».

Dunk explique que Chrome affichera les extensions qui entrent dans ces catégories dans une section « Contrôle de sécurité » dans la partie confidentialité et sécurité des paramètres de Chrome. « Lorsqu’un utilisateur cliquera sur “Examiner”, il sera dirigé vers ses extensions et aura le choix de supprimer l’extension ou de masquer l’avertissement s’il souhaite conserver l’extension installée », explique Dunk.