L’iPhone 15 pourrait être livré avec des câbles USB-C tressés de couleur assortie

Des rapports suggèrent que les prochains iPhone 15 et iPhone 15+ pourraient inclure des câbles USB-C spéciaux assortis à leurs couleurs. Un utilisateur de Twitter nommé Majin Bu a partagé cette information, bien que la source de la rumeur ne soit pas vérifiée.

Une autre personne, un collectionneur de prototypes d’appareils Apple nommé Kosutami, affirme avoir vu des échantillons de ces câbles USB-C colorés et pense qu’ils seront livrés avec les nouveaux iPhone.

This is supposed to be the iPhone 15 USB C cable, I found this photo online but currently I can’t trace the resource, so I can’t be sure if it’s true or not pic.twitter.com/bTILwlxxG5

— Majin Bu (@MajinBuOfficial) August 19, 2023