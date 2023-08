Un mystérieux bug de X rompt les liens et les images des anciens messages Twitter

Il semble que X — la plateforme anciennement connue sous le nom de Twitter — connaisse un nouvel incident. De nombreux utilisateurs ont remarqué que certains messages contenant des images ne les affichaient plus.

Il est intéressant de noter que le problème ne concerne apparemment que les contenus publiés en 2014 et avant. Par exemple, le selfie viral des Oscars tweeté par l’animatrice Ellen DeGeneres a brièvement disparu, avant d’être rétabli. Le problème a d’abord été mis en évidence par Tom Coates, qui a noté dans un tweet qu’il pourrait s’agir d’un problème avec le système interne de redirection des liens de Twitter — qui suit une approche « t.co » – ou d’un problème de stockage sur le serveur.

More vandalism from @elonmusk. Twitter has now removed all media posted before 2014. Thats – so far – almost a decade of pictures and videos from the early 2000s removed from the service.

For example, here’s a search of my media tweets from before 2014. https://t.co/FU6K34oqmA

— Tom Coates (@tomcoates) August 19, 2023