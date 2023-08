Meta pourrait lancer une version web de Threads en début de semaine

Les utilisateurs de Threads ont demandé une version de bureau de la plateforme depuis que l’application basée sur le texte a été lancée par Instagram. La nouvelle plateforme est un concurrent direct de X, et elle a amassé plus de 100 millions d’utilisateurs dans les jours qui ont suivi son lancement, parmi lesquels figuraient également des célébrités et de grandes marques. Cependant, l’application a connu une baisse constante du nombre d’utilisateurs actifs quotidiens ainsi que du temps moyen passé par les utilisateurs sur la plateforme.

La version Web de Threads n’existait pas depuis le début, la plateforme n’étant dotée que de fonctionnalités sommaires. Meta permet actuellement aux utilisateurs de consulter des messages sur le Web, mais il n’est pas possible d’utiliser la plateforme sur un ordinateur de bureau. Alors que le WSJ affirme que la fonctionnalité pourrait arriver en début de semaine, il précise également que les plans de lancement ne sont pas définitifs et qu’ils pourraient changer .