Voici la vivo Pad Air avec un écran de 11.5 pouces 144 Hz et jusqu'à 12 Go de RAM

vivo a présenté la vivo Pad Air, la dernière tablette de la société, comme elle l’avait annoncé. Elle dispose d’un écran LCD de 11,5 pouces avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz, une résolution 2.8K, un mode HDR10 et est équipée d’un SoC Snapdragon 870 de Qualcomm avec jusqu’à 12 Go de RAM.

La tablette a un châssis métallique d’une épaisseur de 6,67 mm et pèse 530 grammes. Elle est équipée d’une caméra principale de 8 mégapixels et d’une caméra frontale de 5 mégapixels à l’avant. Elle prend également en charge le stylet Pencil 2 et un clavier dédié.

Il est doté d’une batterie de 8 500 mAh avec un support de la charge rapide de 44 W.

Caractéristiques du Vivo Pad Air

Écran LCD 3.2 de 11,5 pouces (2 800 × 1 840 pixels) avec un taux de rafraîchissement variable de 90 Hz/120 Hz/144 Hz, un mode HDR10, une luminosité maximale de 500 nits

Puce octa-core Snapdragon 870 (1 x 3,2 GHz + 3 x 2,42 GHz + 4 x 1,8 GHz Hexa) avec GPU Adreno 650

8 Go/12 Go de RAM LPDDR5 avec 128 Go/256 Go/512 Go de stockage UFS 3.1

Android 13 avec OriginOS 3

Caméra arrière de 8 mégapixels

Caméra frontale de 5 mégapixels

Dimensions : 259,73 × 176,00 × 6,67 mm ; Poids : 530 g

USB Type-C, quadruples haut-parleurs

Wi-Fi 6,802.11 ax (2,4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5.2, USB Type-C, NFC

Batterie d’une capacité de 8 500 mAh avec un support de la charge rapide de 44W

Prix et disponibilité

Le vivo Pad Air est proposé dans les coloris Free Blue, Brave Pink et Easy Silver au prix de 1 799 yuans (environ 230 euros) pour les modèles 8 Go + 128 Go, 1 999 yuans (environ 250 euros) pour les modèles 8 Go + 256 Go, 2 299 yuans (environ 290 euros) pour les modèles 12 Go + 256 Go et 2 599 yuans (environ 330 euros) pour les modèles 12 Go + 512 Go.

Elle peut être commandée dès aujourd’hui en Chine, et sera mise en vente à partir du 18 août.