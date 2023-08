Les spécifications et le design de la Pixel Watch 2 ont fuité

Bien qu’elle ait eu un lancement plutôt bancal étant un appareil de première génération et tout le reste, la Google Pixel Watch s’est améliorée avec le temps et peut maintenant être considérée comme une montre connectée décente à posséder. Cela dit, nous nous rapprochons lentement mais sûrement de l’annonce de la série Pixel 8, et il se murmure que Google présentera également une smartwatch de seconde génération en parallèle.

Alors, qu’est-ce que le géant de la technologie va améliorer avec sa smartwatch de deuxième génération ?

La prochaine smartwatch de Google, la Pixel Watch 2, codée en interne sous le nom de « eos », a fait surface sur la Google Play Console, donnant un aperçu du design de la smartwatch et de certaines de ses caractéristiques. Mais, il y a encore de la place pour des surprises ! Le rendu révèle que la Pixel Watch 2 arborera un cadran circulaire, rappelant la Pixel Watch de première génération. De plus, un bouton physique est positionné sur le côté droit de la montre, à l’instar de sa prédécesseure.

La Pixel Watch 2 devrait être alimentée par le chipset Snapdragon W5+ Gen 1 (SW5100) de Qualcomm, associé à 2 Go de mémoire vive. Le nouveau Snapdragon W5+ Gen 1 est censé prendre moins de place puisqu’il est construit sur le processus de 4 nm (ce qui signifie que les smartwatches pourraient être plus petites). Il permettra également des vitesses de traitement plus élevées et une meilleure efficacité de la batterie.

Les précédents rapports laissaient entendre la potentielle inclusion d’un coprocesseur personnalisé et la prise en charge de la bande ultra-large (UWB). La smartwatch a reçu la certification de la FCC pour les variantes LTE et Wi-Fi.

Un lancement en octobre

L’écran de la Pixel Watch 2 est confirmé comme ayant une résolution de 383 × 384 pixels, comme l’indique le listing de la Google Play Console. La smartwatch fonctionnera sous Android 13, avec Wear OS 4.0. La montre devrait notamment proposer quatre nouveaux cadrans de montre : Accessible, Arc, Analog Bold et Bold Digital. Dotée d’une batterie de 306 mAh, la Pixel Watch 2 promet une utilisation durable.

Étant donné que la série Pixel 7 a été présentée en octobre de l’année précédente, il est raisonnable de s’attendre à ce que la série Pixel 8 et la Watch 2 soient dévoilées à peu près en même temps cette année.