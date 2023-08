SwitchBot dévoile Curtain 3 avec des fonctionnalités améliorées

by

by

SwitchBot a lancé le Curtain 3, un contrôleur de rideau intelligent doté de fonctionnalités améliorées par rapport à son prédécesseur, le Curtain 2. Selon l’entreprise, le Curtain 3 est plus silencieux et deux fois plus résistant que la précédente version.

En outre, SwitchBot affirme que son nouveau panneau solaire, qui peut être acheté séparément, fournira une « véritable puissance de batterie illimitée », une caractéristique que le précédent panneau n’atteignait pas. Le Curtain 3 et le SwitchBot Solar Panel 3 seront disponibles à l’achat le 25 août respectivement aux prix de 89,99 euros et 25,99 euros.

Le Curtain 3 peut désormais tirer jusqu’à 16 kg, soit plus du double de la limite de poids du Curtain 2. Il utilise le Bluetooth Low Energy pour la connectivité, offrant une portée allant jusqu’à 80 m en ligne de mire directe. Le contrôleur est compatible avec différents types de tringles à rideaux, ce qui offre une grande flexibilité aux utilisateurs.

En termes de niveau sonore, le rideau 3 émet un son d’environ 45 dB à 1 m de distance. Toutefois, il est également doté d’un mode « QuietDrift » qui réduit le bruit à 25 dB, soit l’équivalent d’un murmure humain.

Le Curtain 3 présente un design fin, avec une longueur accrue de 30 mm par rapport à son prédécesseur. SwitchBot affirme qu’il est compatible avec 99 % des rails à rideaux du monde entier et qu’il peut être obtenu en configuration rail à tringle, rail en U et rail en I.

Un panneau solaire très utile

SwitchBot a également introduit le SwitchBot Solar Panel 3, au prix de 25,99 euros. Comme précisé si dessus, le nouveau panneau solaire offre une efficacité de charge deux fois supérieure à celle de son prédécesseur et ne nécessite que trois heures d’ensoleillement direct pour éliminer le besoin de charger manuellement le Curtain 3. Cependant, l’autonomie de la batterie du Curtain 3 reste inchangée et devrait durer jusqu’à 8 mois avec une charge complète.

Pour améliorer la compatibilité, SwitchBot a lancé le SwitchBot Hub 2 plus tôt cette année. Le hub sert de pont Matter, permettant la compatibilité Apple Maison pour le Curtain 3 et d’autres appareils Bluetooth. Sans le hub, les utilisateurs peuvent toujours connecter le Curtain 3 à Samsung SmartThings, Google Home, Amazon Alexa et Apple Raccourcis.

SwitchBot est une marque bien connue pour ses rénovations de maisons connectées faciles à utiliser. Sa gamme de produits comprend une serrure connectée rétrofitée et un robot presseur de boutons, répondant à divers besoins d’automatisation dans la maison.