L’aspirateur Switchbot S10 vidange l’eau à votre place

L’IFA 2023, un salon annuel de l’électronique grand public, est rempli de révélations impressionnantes sur la maison connectée, mais en ce qui concerne les nettoyeurs de sol automatisés, peu de produits exposés étaient aussi innovants que le SwitchBot S10. Comme les aspirateurs et les balais robots existants, le S10 est capable d’aspirer et de balayer votre sol sans aucune intervention manuelle. Cependant, la grande différence est que le SwitchBot S10 se connecte à votre plomberie pour effectuer des changements d’eau automatisés.

Les aspirateurs robots n’ont rien de nouveau, mais ces dernières années, nous avons vu apparaître des versions de plus en plus intelligentes qui ne se contentent pas de frapper les murs et de se coincer dans les cordons d’alimentation. La gamme d’aspirateurs Roomba et de balais Braava d’iRobot sont deux options populaires, certains modèles étant plus intelligents que d’autres.

Mais qu’en est-il d’un robot nettoyeur entièrement autonome avec lequel vous n’auriez aucune interaction ? C’est l’objectif du SwitchBot S10.

Le robot SwitchBot S10, qui vient d’être dévoilé à l’IFA 2023, pourrait bien être l’ultime robot nettoyeur pour plusieurs raisons.

Il peut se rincer lui-même, enlever sa propre saleté, se sécher et même se charger de sa propre eau. Pour ce dernier point, vous devez raccorder sa station d’eau à la plomberie de votre maison, mais une fois cette étape franchie, le robot sera aussi autonome que possible. C’est moins de travail manuel qu’avec la plupart des autres aspirateurs robots, mais il faut tout de même penser à vider la poubelle de temps en temps. Peut-être qu’un jour nous aurons un robot capable de faire ce travail également.

Bientôt sur Kickstarter

L’aspirateur a une puissance d’aspiration de 6 500 Pa, tandis que le balai à rouleau peut se nettoyer lui-même jusqu’à 300 fois par seconde, ce qui réduit le nombre de fois où il doit retourner à la station.

Il frotte et lave également, tout en douceur, afin de ne pas abîmer votre revêtement de sol. Il passe également en mode spécial s’il détecte qu’il se trouve dans un tapis, augmentant la puissance d’aspiration et cachant la serpillière pour ne pas mouiller le tapis. Il est équipé d’un capteur LiDAR capable de cartographier votre maison et utilise l’intelligence artificielle pour éviter les obstacles. Bien qu’il fasse de son mieux, vous pouvez également définir des zones « interdites » dans l’application pour que le robot les évite complètement.

Si vous souhaitez l’essayer, vous pourrez soutenir le projet sur Kickstarter lors de son lancement le 13 octobre, au prix spécial Kickstarter de 1 199,99 dollars. Pour plus d’informations sur le robot, consultez le site officiel.