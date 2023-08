Vous pourrez bientôt déverrouiller votre smartphone Pixel à l’aide de votre Pixel Watch

Lors du CES de Las Vegas en début d’année, Google a présenté une fonction de déverrouillage de la montre qui permettait à la Pixel Watch de déverrouiller un smartphone Pixel.

Cette fonction serait utilisée lorsque le système de reconnaissance faciale ou le capteur d’empreintes digitales du smartphone ne fonctionne pas. Elle permet également de déverrouiller un smartphone Pixel lorsque les doigts sont trop mouillés pour que le capteur d’empreintes digitales fonctionne. Pour que Watch Unlock fonctionne, la Pixel Watch de l’utilisateur doit être déverrouillée et se trouver à proximité du smartphone Pixel visé.

Google n’a pas encore dévoilé Watch Unlock, bien qu’il ait présenté cette fonctionnalité en janvier dernier. Mais, il semble que Google soit sur le point de diffuser cette fonctionnalité. Une capture d’écran partagée sur X par @AssembleDebug montre une capture d’écran vidéo révélant comment Watch Unlock sera mis en place. Google note que « le déverrouillage de la montre est un autre moyen pratique de déverrouiller ce téléphone, par exemple lorsque vos doigts sont mouillés ou que votre visage n’est pas reconnu ».

Seems like ready to roll…. just need a smart watch now…🫡 the black screen in recording is just password unlock. pic.twitter.com/WBDz6SaoE1

— AssembleDebug (@AssembleDebug) August 16, 2023