Samsung travaillerait sur des capteurs de 320 mégapixels et 440 mégapixels

Samsung est connu pour sa gamme de capteurs photo pour les smartphones, comme l’impressionnant capteur photo de 200 mégapixels que l’on trouve dans le Galaxy S23 Ultra.

Revegnus (@Tech_Reve) a révélé sur X (anciennement Twitter) que Samsung serait en train de faire avancer le développement de quatre capteurs d’appareil photo innovants.

Unfortunately, it seems unlikely that these sensors will be seen in Samsung products. The GN6 sensor is highly likely to be used by manufacturers in the Greater China region, and the HP7 sensor was initially planned for the S25U but was canceled due to its excessively high cost. https://t.co/2LC2se9TqU

—Revegnus (@Tech_Reve) August 18, 2023