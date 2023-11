L’aspirateur robot SwitchBot Mini K10+ est lancé avec la promesse du support Matter 

Parmi les autres caractéristiques notables, citons la possibilité de stocker jusqu’à 10 cartes différentes dans sa mémoire, la détection des tapis, 4 niveaux d’aspiration, la prise en charge du nettoyage programmé et la détection des tapis. Outre la prise en charge promise de Matter, la SwitchBot K10+ fonctionne déjà avec Amazon Alexa et Google Assistant.

Chaque aspirateur robot SwitchBot K10+ est livré avec sa propre station de base , qui sert de port de charge et d’unité de collecte des déchets. Après chaque séance de nettoyage, le K10+ retourne automatiquement à sa station de base et commence le processus de charge. Cette même station de base comprend une poubelle de 4 litres qui recueille les déchets et peut les stocker pendant 70 jours.

Cette petite taille permet également au K10+ d’atteindre les coins difficiles d’accès des maisons qui sont généralement hors de portée des machines plus grandes, l’entreprise revendiquant une augmentation stupéfiante de 90 % de la couverture de nettoyage. Le SwitchBot K10+ n’est pas en reste avec des fonctionnalités telles que la navigation LiDAR, la cartographie alimentée par l’IA, la recharge automatique et le nettoyage programmé .

Le Vacuum K10+ – à toutes fins utiles – semble être une version compacte de l’aspirateur robot SwitchBot S10, qui existe déjà depuis un certain temps. Malgré sa taille réduite, SwitchBot affirme que le K10+ a la même efficacité de nettoyage que certains des plus grands aspirateurs robots du marché .

Quelques mois après avoir été présenté pour la première fois à l’IFA 2023 à Berlin, SwitchBot – la société connue pour ses produits domotiques intéressants – a lancé son aspirateur robot compact dans certains pays à travers le monde. Le nouveau produit s’appelle le SwitchBot Mini Robot Vacuum K10+ , et il est présenté comme le plus petit aspirateur robot au monde .