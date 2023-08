Google Keep va permettre de formater le texte pour embellir vos notes

Une récente publication sur X de Mishaal Rahman révèle que Google va bientôt diffuser une fonctionnalité qui permettra aux utilisateurs de formater le texte sur la version Android de l’application Google Keep.

Si vous ne connaissez pas cette application, vous devriez peut-être la connaître. Elle permet de créer une liste de courses ou une liste de choses à faire avec des cases à cocher. Vous pouvez taper une liste de noms, et si une idée ou les paroles d’une grande chanson vous viennent à l’esprit, Keep est l’application polyvalente que vous pouvez utiliser pour vous en souvenir !

Mais comme vous l’apprendrez dans la vie réelle, certains mots et certaines listes ont plus de valeur que d’autres. Grâce à la mise en forme du texte sur Keep, vous pouvez souligner ou surligner un ou plusieurs mots. Parmi les options proposées, citons le gras, l’italique, le souligné et le barré. Cette dernière option est davantage destinée à produire un effet comique sur une note que vous partagez avec d’autres personnes.

Google Keep is FINALLY rolling out text formatting support!

I just updated the Google Keep Android app to version 5.23.322.05 and got the feature.

It seems the feature is slowly rolling out to some users. Let me know if text formatting is enabled for you! pic.twitter.com/PB0jmCZ0XH

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) August 18, 2023