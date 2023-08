Microsoft Paint pourrait bientôt bénéficier de fonctions améliorées par l’IA sous Windows 11

Ce que les récents changements nous ont appris, c’est que l’IA s’intègre dans presque tout, et il semblerait que cela s’applique à l’une des applications les plus inimaginables, Microsoft Paint. Depuis longtemps, Microsoft Paint est restée fidèle à ses racines, l’application étant connue pour être l’une des plus basiques à explorer pour les utilisateurs du système d’exploitation Windows, les précédentes révisions lui ayant apporté des fonctionnalités supplémentaires.

Cependant, Microsoft Paint a conservé ce qui fait d’elle l’icône de Paint, l’application que l’ancienne génération a utilisée pour griffonner sur l’ordinateur, intégrée au système d’exploitation Windows.

Un rapport de Windows Central affirme que des sources familières avec le sujet ont révélé que Microsoft Paint recevra bientôt une mise à jour massive, et ce grâce à l’intégration significative de l’IA de l’entreprise. L’application Paint, qui était jusqu’à présent simple et dépendante de l’utilisateur, va être boostée par l’IA, ce qui permettra aux utilisateurs de créer des images plus raffinées par le biais de la génération automatique.

Les sources ont révélé que Microsoft prévoit d’appliquer la même technologie à l’expérience de création d’images de Bing, Image Creator, qui ressemble à ce que DALL-E d’OpenAI proposait pour tous. L’IA de DALL-E est centrée sur un générateur d’images IA qui permet de créer des images à partir de texte à l’aide de plusieurs invites, et dont le résultat est disponible en quelques secondes ou minutes.

En plus de Paint, Windows Central rapporte que Microsoft cherche à ajouter des outils d’intelligence artificielle à Photos, à l’application Appareil photo et à l’outil de découpe. Pour Photos, il pourrait s’agir d’une nouvelle fonctionnalité permettant d’identifier des personnes ou des objets sur une photo, puis de les couper et de les coller dans d’autres zones. Quant à l’outil de découpe et à l’application Appareil photo, Microsoft pourrait leur ajouter une technologie de reconnaissance optique de caractères (OCR), selon Windows Central. Cela pourrait permettre à chaque application d’identifier du texte dans des photos ou des captures d’écran, ce qui faciliterait grandement le copier-coller d’informations à partir de ces fichiers.

Paint sera-t-elle une application Windows avancée ?

Paint a été au centre de la culture pop en raison de son manque de profondeur par rapport aux autres applications Microsoft, mais cela pourrait bientôt changer si les utilisateurs de Windows voient la mise à niveau de l’IA prévue pour l’application.

Microsoft ajoutera un bouton « Magic Paint » dans la barre latérale de l’application, qui offrira aux utilisateurs un champ de texte dans lequel ils pourront saisir leurs instructions pour créer l’image souhaitée qui apparaîtra sur l’interface de l’application Paint. Il sera toujours possible de modifier ou d’ajouter des éléments pour améliorer l’image générée par l’IA.