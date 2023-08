Microsoft introduit Python dans Excel

by

Microsoft Excel est l’un des logiciels de feuille de calcul les plus utilisés, avec une variété de cas d’utilisation impliquant le stockage de données, le calcul de nombres, le nettoyage de données, les visualisations, et plus encore. Microsoft le met régulièrement à jour avec de nouvelles fonctionnalités afin d’attirer davantage de clients. L’entreprise vient de mettre en place une fonctionnalité majeure dans Excel en introduisant la prise en charge du langage de programmation Python.

« Vous pouvez manipuler et explorer des données dans Excel à l’aide de tracés et de bibliothèques Python, puis utiliser les formules, les graphiques et les tableaux croisés dynamiques d’Excel pour affiner vos connaissances », explique Stefan Kinnestrand, directeur général de Modern Work chez Microsoft. « Vous pouvez désormais effectuer des analyses de données avancées dans l’environnement familier d’Excel en accédant à Python directement à partir du ruban Excel ».

L’idée derrière l’intégration de Python dans Excel est d’exploiter les synergies entre les capacités de manipulation et de visualisation des données offertes par les deux technologies. Microsoft a mis l’accent sur des cas d’utilisation où vous pouvez manipuler des données à l’aide de bibliothèques Python telles que numpy, pandas, Matplotlib et seaborn, puis utiliser les formules et les fonctions de visualisation d’Excel pour rechercher d’autres informations.

Cette intégration est disponible, prête à l’emploi, ce qui signifie que vous n’avez pas besoin de télécharger un autre utilitaire pour exploiter Python dans Excel. Il vous suffit de cliquer sur le bouton « Insérer Python » dans la section Formules du ruban Excel et de commencer à écrire votre code Python. Pour ce faire, Microsoft s’est associée à Anaconda afin de garantir aux analystes de données et aux scientifiques l’accès à des bibliothèques et à une assistance de niveau professionnel.

Les classeurs avec Python peuvent être partagés et co-rédigés comme un fichier Excel normal et les collaborateurs peuvent même rafraîchir le traitement et la sortie du script Python sans activer le langage de programmation dans leur propre installation.

La sécurité est au premier plan

Bien entendu, avec la prise en charge d’un langage de programmation aussi populaire dans Excel, la sécurité est au premier plan. À cette fin, Microsoft a souligné que Python dans Excel fonctionne sur le cloud Microsoft avec « une sécurité de niveau entreprise en tant qu’expérience connectée M365 ».

Certains partenaires de Microsoft ont déjà testé Python dans Excel en privé et ont fait part de leurs réactions positives. Cependant, il y a quelques points à noter pour tous les autres. La fonctionnalité est actuellement disponible en avant-première publique uniquement pour les membres du canal bêta Microsoft 365 Insiders, le premier candidat étant Excel pour Windows build 16818. Une fois l’aperçu terminé, Microsoft a averti que certaines fonctionnalités seront payantes et ne seront pas accessibles sans une licence appropriée, plus de détails seront partagés à l’approche de la disponibilité générale. Bien que les dates provisoires de la disponibilité générale n’aient pas encore été communiquées, Microsoft affirme qu’il continuera à améliorer l’expérience grâce à la prise en charge de la coloration syntaxique, de l’autocomplétion, d’un meilleur retour d’information sur les erreurs et d’une documentation détaillée.