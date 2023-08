Ce concept de Galaxy S24 Ultra est ce à quoi le smartphone pourrait ressembler

Un Youtubeur répondant au nom d’utilisateur 4RMD et relayé par Tom’s Guide a créé une vidéo montrant une version conceptuelle du Galaxy S24 Ultra qu’il a créée en se basant sur les rumeurs actuelles concernant le prochain smartphone phare de Samsung.

Comme l’indique le créateur dans sa vidéo « promotionnelle », ce concept prévoit un écran plat de 6,9 pouces avec des bords fins et un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Le design du smartphone ressemble moins à la gamme « Note » que ce que nous avons vu ces dernières années avec des coins incurvés. Une caméra située sous l’écran remplit les mêmes fonctions qu’une caméra frontale : chats vidéo et selfies.

À l’instar des rumeurs entourant les iPhone 15 Pro, ce Galaxy S24 Ultra arbore une structure en titane et un nouveau design pour le bloc de caméras arrière qui comprend un capteur photo de 200 mégapixels amélioré qui produit de meilleures images en basse lumière, un capteur photo ultra-large de 12 mégapixels, un capteur photo téléobjectif de 50 mégapixels avec un capteur amélioré, et un capteur photo téléobjectif périscope de 12 mégapixels qui offre un zoom optique de 12 mégapixels et un zoom numérique de 120 mégapixels.

Comme ce concept de Galaxy S24 Ultra est basé sur les rumeurs actuelles, il est alimenté par le Snapdragon 8 Gen 3, bien qu’il y ait des spéculations sur le fait que le SoC Exynos 2400 alimentera le smartphone sur certains marchés. Selon une autre récente rumeur, le Galaxy S24 Ultra prendrait en charge jusqu’à 16 Go de RAM avec une configuration de stockage plus importante, ce qui a été inclus dans le concept.

Cette version conceptuelle du Galaxy S24 Ultra est disponible en quatre couleurs : Phantom White, Phantom Purple, Phantom Black et Gold. Les couleurs exclusives à Samsung sont le rouge et le vert.

Une batterie plus grande de 5 500 mAh permettra de le maintenir allumé et, bien sûr, le Galaxy S24 Ultra est équipé du S Pen et d’un emplacement au bas de l’appareil pour le ranger. Le prix de ce concept Galaxy S24 Ultra commence à 1 199 dollars. La gamme Galaxy S24 devrait être présentée et commercialisée au cours du premier trimestre 2024.

Si toutes les rumeurs concernant le Galaxy S24 Ultra se confirment, cette version conceptuelle du Galaxy S24 Ultra serait très proche du smartphone phare haut de gamme de Samsung pour 2024. Cela dit, aucun appareil ne bénéficie jamais de tous les changements de design et de toutes les spécifications transmis par les informateurs et nous nous attendons toujours à ce que le Galaxy S24 Ultra ressemble beaucoup au Galaxy S23 Ultra de cette année.