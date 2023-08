La caméra et le Wi-Fi de l’iPhone 16 Pro pourraient vous faire oublier l’iPhone 15

La série iPhone 15 n’a même pas encore été annoncée que les rumeurs concernant l’iPhone 16 s’accumulent déjà. La dernière fuite en date suggère qu’un informateur qui demandait aux gens de passer à côté de la sortie de l’iPhone de cette année n’avait pas tort.

La gamme iPhone 15, en particulier les modèles Pro, devrait présenter de nombreux changements, notamment de nouveaux objectifs, un châssis en titane, un port USB-C, la puce A17 Bionic de 3 nm, des bords plus fins, un bouton d’action et une nouvelle caméra périscope pour l’iPhone 15 Pro Max.

Bien que ces caractéristiques ne semblent pas négligeables, la série ne semble pas constituer une énorme amélioration par rapport à l’iPhone 14. Mais l’iPhone 16 pourrait être une mise à niveau significative, selon une note de recherche de l’analyste Jeff Pu de Haitong International Securities, consultée par MacRumors.

L’iPhone 14 Pro a été doté d’une nouvelle caméra de 48 mégapixels l’année dernière et même si Apple apportera probablement quelques changements pour s’assurer que l’iPhone 15 Pro obtienne une place dans la liste des photophones de 2023, le nombre de mégapixels restera le même.

Selon Pu, la caméra ultra-large de 12 mégapixels sera remplacée par un capteur ultra-large de 48 mégapixels l’année prochaine, ce qui devrait théoriquement permettre à l’iPhone 16 Pro de recueillir plus de lumière et de produire des images de meilleure qualité lorsqu’il utilise le mode 0,5×. Le nouveau capteur pourrait également permettre à l’iPhone 16 Pro de capturer des images ProRAW de 48 mégapixels pour plus de détails.

L’analyste s’attend également à ce que l’iPhone 16 Pro et Pro Max prennent en charge la norme Wi-Fi 7, qui promet une meilleure vitesse, une latence plus faible et une connectivité plus fiable. Cette norme devrait offrir des vitesses de transfert de données de plus de 40 Gb/s, ce qui représenterait une augmentation de 4 fois par rapport à la norme Wi-Fi 6E, que l’iPhone 15 Pro devrait prendre en charge.

Des écrans plus grands

Selon de précédentes rumeurs, les nouveaux smartphones seront également dotés d’écrans plus grands, d’un capteur principal plus grand et d’une caméra à téléobjectif super périscope avec une longueur focale énorme.

La série iPhone 16 ne sera pas annoncée avant au moins 13 mois et les plans d’Apple pourraient changer dans l’intervalle. La norme Wi-Fi 7 de nouvelle génération n’est même pas encore arrivée et sa sortie pourrait être repoussée à la fin de 2024, il est donc possible qu’elle ne soit pas prête à temps pour le lancement de l’iPhone 16.

Si les rumeurs se concrétisent, l’iPhone 16 Pro constituerait en effet une mise à niveau considérable, mais pour l’instant, rien ne permet de l’affirmer avec certitude.