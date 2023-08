La vitesse de charge de l’iPhone 15 pourrait être augmentée et ça fait du bien !

La prochaine vague d’iPhone d’Apple s’attaquera apparemment à l’un de ses principaux inconvénients par rapport à la concurrence : la lenteur insoutenable de la recharge, avec ou sans fil. La série d’iPhone 15 est sans aucun doute la plus attendue et, à l’approche de son lancement, l’excitation est à son comble. Nous avons eu droit à des fuites tous les deux jours et aujourd’hui, il s’agit de l’augmentation de la vitesse de chargement des nouveaux iPhone, quelque chose qui sera très apprécié.

Un récent rapport de 9To5Mac révèle que le prochain iPhone 15 prendra en charge une charge plus rapide de 35 W. Il s’agirait d’un ajout intéressant puisque l’actuel iPhone 14 et le 14 Pro prennent respectivement en charge 20 W et 27 W.

Apple propose déjà un chargeur de 35 W, mais en raison des limitations de la série iPhone 14, les vitesses de charge sont limitées. Si Apple finit par équiper l’iPhone 15 d’un support de charge de 35 W, ce dernier pourra être utilisé pleinement et vous n’aurez plus à vous contenter d’un adaptateur de 20 W. Il est également possible qu’un nouveau chargeur soit introduit en même temps que les nouveaux iPhone !

À cela s’ajoute la forte possibilité de l’inclusion d’un port USB Type-C, qui sera une première pour un iPhone. Une rumeur récente a suggéré qu’il pourrait être équipé d’une puce pour sécuriser le transfert de données et qu’il pourrait prendre en charge Thunderbolt pour des vitesses plus élevées. Ce point a également été mis en lumière lorsqu’il a été révélé que la recharge par l’USB-C sur l’iPhone pourrait être limitée aux accessoires certifiés MFI (Made for iPhone/iPad).

Toutefois, il est possible que la vitesse de charge soit limitée et que la puissance de 35 W ne soit disponible qu’avec les modèles iPhone 15 Pro. Cela dit, nous n’avons pas encore reçu de détails officiels à ce sujet, il serait donc préférable d’attendre avant de tirer des conclusions.

Un lancement le 12 ou 13 septembre ?

La gamme iPhone 15 devrait également apporter un certain nombre d’améliorations notables, comme la Dynamic Island et un capteur principal de 48 mégapixels sur toute la série, des changements de design, des améliorations de performances, et bien plus encore. Les iPhone 2023 devraient être lancés le 12 ou le 13 septembre, et nous sommes donc très proches de la présentation officielle.

La série d’iPhone 15 devrait également, selon les rumeurs, être dotée d’un châssis en titane, plus léger et plus résistant. Des améliorations de la caméra sont également prévues, de même que le passage à un processeur basé sur la technologie de 3 nm. Apple aurait également modifié le design du bouton de mise en sourdine de la gamme iPhone 15, mais il semble qu’il ne se transformera pas en bouton à semi-conducteurs sensible à la pression cette année. Tous ces changements ont alimenté les rumeurs d’une augmentation quasi certaine du prix du quatuor d’iPhone 15.