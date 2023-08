La PS5 Pro pourrait se vanter d’un processeur et d’un GPU beaucoup plus rapides

J’espère que la PS5 Pro sera capable de produire en résolution 4K avec le ray tracing activé, mais avec un nombre de FPS beaucoup plus élevé que la PS5 de base. Actuellement, dans de nombreux jeux, l’utilisation du mode Fidélité permet d’obtenir des graphismes impressionnants, mais le FPS est parfois bloqué à 30. Sur la PS5 Pro, nous pourrions voir jusqu’à 60 images par seconde, voire plus, même en mode Fidélité.

Avec une plus grande fidélité graphique et de meilleures performances, la prochaine console changera radicalement l’expérience de vos jeux PS5. Les développeurs peaufineront l’expérience lors de l’utilisation d’une PS5 Pro dans les jeux, afin qu’ils tirent pleinement parti des prouesses informatiques accrues.

Si on prend ce chiffre et le compare à celui de la PS5, la puissance de calcul a pratiquement doublé . La PS5 a ~10,3 TFLOPs, ce qui place le chiffre spéculé de TFLOPS de la PS5 Pro à environ 123,6 % au-dessus. La nouvelle PS5 Pro devrait donc être nettement plus rapide.

Les spécifications mentionnées dans la fuite ci-dessus sont impressionnantes. Mais vous devez vous demander à quel point la rumeur PS5 Pro est plus rapide que le modèle de base. RedGamingTech, qui est à l’origine de cette fuite, a effectué un calcul basé sur ces spécifications et est arrivé à un chiffre de 23,04 TFLOPS (spéculé).

La PlayStation 5 a déjà subi de nombreuses modifications tout au long de son cycle de vie. Ces changements concernent notamment les spécifications internes, comme la mise à niveau de Sony avec les nouvelles puces Oberon de « 6 nm ». Mais, ces changements n’ont jamais permis d’améliorer les performances de la console, et il s’agissait essentiellement de modifications mineures visant à produire la même console, mais à moindre coût et avec de meilleurs processus.