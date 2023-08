Le titane ne semble pas poser de problème au poids du Galaxy S24 Ultra

En ce qui concerne le reste du Galaxy S24 Ultra, même si nous nous attendons à ce qu’il arrive en janvier ou février de l’année prochaine, nous avons déjà ce qui est supposé être la moitié de sa fiche technique ! Les rumeurs disent que nous pourrions voir une meilleure caméra avec un téléobjectif 3x et un capteur de 50 mégapixels. Il est également fort possible que nous ayons à nouveau deux variantes avec un processeur Snapdragon ou Exynos.

Je suis maintenant impatient de savoir comment Samsung a réussi cet exploit, si c’est le cas. Le titane est un métal beaucoup plus difficile à casser ou à fracturer , notamment parce qu’il s’agit d’un matériau plus dense que l’aluminium, ce qui explique qu’il soit également plus lourd.

Exclusive : Samsung Galaxy S24 Ultra Weight: 233g although titanium alloy middle frame is adopted.

Cependant, cette nouvelle a suscité une inquiétude majeure, à savoir une augmentation significative du poids du téléphone. Contrairement à l’iPhone, qui passerait de l’acier inoxydable au titane (l’acier inoxydable est un matériau plus léger), la situation serait inversée dans le cas du Galaxy S24 Ultra. En effet, les modèles phares actuels de la gamme Galaxy sont dotés d’un châssis en aluminium, un matériau plus léger que le titane.

Récemment, on a appris que Samsung envisageait d’utiliser des cadres en titane pour son futur smartphone phare le plus haut de gamme, le Galaxy S24 Ultra , tout comme Apple le ferait, selon les rumeurs, pour l’iPhone 15 Pro Max .