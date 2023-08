Une source partage les potentielles spécifications du Galaxy S24 Ultra

by

Malgré que nous sommes toujours en 2024, une nouvelle fuite concernant le Galaxy S24 Ultra révèle la moitié des spécifications les plus importantes du smartphone. Il s’agit en tout cas d’informations sur le futur smartphone phare haut de gamme de Samsung fournies par le célèbre Yogesh Brar, qui s’est rendu sur X (alias Twitter) et a indiqué les caméras, le chipset, la batterie et la vitesse de charge du Galaxy S24 Ultra !

Samsung Galaxy S24 Ultra Rear Cam: 200MP + 12MP (UW) + 50MP (tele) + 10MP (periscope) Selfie: 12MP Battery: 5,000mAh, 45W charging SoC: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 / Exynos 2400 — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) August 16, 2023

Alors, que pouvons-nous attendre du futur flagship du géant coréen ? La mise à jour la plus évidente est la nouvelle génération de puces. Oui, vous avez bien lu, puceS. Il s’avère que Samsung pourrait devoir revenir à ses anciennes méthodes et fabriquer sa gamme de flagships en la séparant entre le Snapdragon de Qualcomm et son propre silicium Exynos.

Dans le cas de la série Galaxy S24, il s’agirait du Snapdragon 8 Gen 3 et du Exynos 2400.

Malheureusement, la publication de Brar ne mentionne pas de nouvelle caméra principale, mais il mentionne un nouveau téléobjectif 3x avec un capteur de 50 mégapixels au lieu des 10 mégapixels que les modèles Galaxy Ultra ont eu ces dernières années. Cela correspond bien à certaines rumeurs assez récentes qui ont également fait allusion à de possibles mises à niveau de la caméra.

Cependant, les autres caméras, tout comme la caméra principale, semblent rester inchangées.

Une charge décevante ?

Une autre fuite qui a récemment fait surface en ligne indiquait que le Galaxy S24 Ultra aurait des vitesses de charges plus rapides, mais la publication mise en ligne par Yogesh Brar contredit cette information pleine d’espoir. Au lieu de cela, il indique que le futur smartphone Ultra de Samsung conservera les mêmes vitesses de charge filaire de 45 W. Espérons que cela s’avère faux et que nous verrons un S24 Ultra avec une charge plus rapide en janvier/février.

Bien sûr, il reste beaucoup de temps avant le début de l’année prochaine, de sorte que certaines de ces spécifications pourraient s’avérer fausses, tandis que d’autres pourraient s’avérer vraies. Il suffit de dire qu’il faut prendre les nouvelles concernant le Galaxy S24 Ultra avec une bonne dose de scepticisme.