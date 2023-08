Xiaomi affirme que le MIX Fold 3 et le Redmi K60 Ultra ont été un succès dès leur lancement

En début de semaine, Xiaomi a annoncé son dernier smartphone pliable, le MIX Fold 3. Un jour plus tard, nous avons également pu découvrir le dernier flagship de Xiaomi Redmi, le Redmi K60 Ultra. L’entreprise a mis en vente les deux smartphones hier, et elle affirme que le MIX Fold 3 et le Redmi K60 Ultra sont déjà un grand succès.

Les fans doivent vraiment adorer les deux smartphones de Xiaomi, car l’entreprise a annoncé sur Weibo qu’elle avait vendu plus de deux fois plus d’unités du MIX Fold 3 que du Mix Fold 2 de dernière génération.

Comme l’année dernière, l’entreprise n’a pas communiqué le nombre exact d’unités vendues. Néanmoins, une marge de 2x n’est pas mal du tout. Dommage que le MIX Fold 3 n’entre pas sur le marché mondial et reste exclusif au marché chinois.

D’un autre côté, nous avons une estimation approximative du nombre de Redmi K60 Ultra vendus et il est supérieur à 220 000 selon Xiaomi, et ce en seulement 5 minutes. Il s’agit là de nouveaux sommets pour Xiaomi et d’un signe clair qu’elle va dans la bonne direction. Qui sait, cela pourrait signifier que l’année prochaine, un plus grand nombre de ses smartphones seront vendus en dehors de la Chine.

Le Xiaomi MIX Fold 3 et le Redmi K60 Ultra sont tous deux de magnifiques objets de technologie mobile. Ils sont minces et élégants, tout en étant équipés de spécifications de premier ordre. Ce qui a été un peu surprenant lors de l’annonce, c’est que le Redmi K60 Ultra ne coûte que 3 599 yuans (environ 455 euros) pour la configuration la plus sophistiquée, qui comprend 24 Go de RAM et 1 To de stockage.

Quant au Xiaomi MIX Fold 3, disons qu’il pourrait être un digne concurrent du Galaxy Z Fold 5 de Samsung si seulement sa disponibilité était aussi large. Le MIX Fold possède le même chipset Snapdragon 8 Gen 2, coûte moins cher, se recharge plus rapidement, a une autonomie supposée meilleure, et la nouvelle technologie zéro charnière — les choses deviennent excitantes dans le monde des téléphones pliables.