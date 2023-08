Le OnePlus Open pourrait être retardé en raison de la bataille de brevets entre Nokia et OPPO

Nous savons depuis un certain temps que OnePlus suit l’exemple de ses principaux concurrents et travaille sur un smartphone pliable baptisé OnePlus Open. La première chose que nous nous demandons tous lorsqu’il s’agit d’un nouveau smartphone est sa date de sortie.

Le OnePlus Open devait être lancé en août, mais il aurait été retardé en raison d’un problème de remplacement d’écran de dernière minute. Cependant, un informateur affirme aujourd’hui que le remplacement des panneaux BOE par des écrans Samsung n’est peut-être pas la seule cause du lancement plus tardif que prévu du téléphone pliable.

Selon Yogesh Brar, le OnePlus Open est retardé jusqu’à fin septembre ou début octobre, non seulement en raison du problème d’écran, mais aussi à cause du litige en cours entre OPPO et Nokia concernant les brevets.

OPPO Find N3 Flip China launch is scheduled for end of August.

OnePlus Open Global launch is expected to happen by late September—early October. Apparently the delay is not just due to display switch but also due to the Nokia—OPPO royalty case. —Yogesh Brar (@heyitsyogesh) August 16, 2023

OnePlus est une sous-marque de OPPO, qui appartient à la même société mère, BBK Electronics. Bien que OnePlus fonctionne de manière indépendante, elle partage certaines ressources avec OPPO, telles que la R&D et la fabrication. En 2021, Nokia a intenté une action en justice contre OPPO pour violation de brevets dans quatre pays : Angleterre, France, Allemagne et Inde. Nokia a agi ainsi après que OPPO a refusé de renouveler un accord de licence qui lui permettait d’utiliser certains brevets. Cette situation a conduit OPPO à cesser de vendre ses smartphones et les appareils OnePlus en Allemagne.

Le mois dernier, Nokia a également obtenu un jugement en sa faveur contre OPPO en Inde pour la même affaire de violation de droits de propriété intellectuelle. Le fabricant chinois a été condamné à verser à Nokia une redevance de licence pour les smartphones vendus dans le pays.

Un lancement toujours attendu

Avec le OnePlus Open qui se profile à l’horizon, OPPO aimerait certainement régler ces affaires judiciaires pour que le lancement du nouveau smartphone se fasse sans encombre.

Entre-temps, OnePlus est restée assez discrète sur le OnePlus Open après avoir confirmé le nom du smartphone sur X (anciennement Twitter) lors du lancement des nouveaux smartphones pliables de Samsung. Comme d’habitude, nous devrons attendre une confirmation officielle de la part de l’entreprise, mais comme le mois d’août est pratiquement terminé et que septembre est le mois de lancement de l’iPhone, un lancement début octobre pour le OnePlus Open semble plus probable qu’improbable.

Malgré les potentiels retards, le OnePlus Open reste une perspective intéressante. OnePlus semble apporter un matériel de premier ordre avec le OnePlus Open. Le smartphone devrait être doté de spécifications de niveau premium, comme le veut la tradition OnePlus.