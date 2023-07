OnePlus confirme le nom de son premier produit pliable : le OnePlus Open

by

Alors que les nouveaux smartphones pliables de Samsung ont fait leur apparition officielle, OnePlus a décidé de leur voler la vedette en dévoilant le nom de son premier smartphone pliable afin de maintenir l’engouement. Et ce n’est pas le nom habituel donné à un téléphone pliable !

Au cas où vous vous poseriez la question, non, ce n’est absolument pas une coïncidence que cette révélation survienne juste au moment où Samsung lève enfin le voile sur le Z Fold 5 et le Z Flip 5. Au contraire, OnePlus tente très clairement de tirer profit de toute l’attention que le monde de la technologie porte actuellement au plus grand vendeur de smartphones.

OnePlus, juste avant l’événement Samsung Galaxy Unpacked, a laissé entendre dans un tweet que son smartphone pliable s’appellerait OnePlus Open, contrairement au suffixe « Fold » habituel pour un smartphone qui se plie. Pour rappel, on s’attendait à ce qu’il s’appelle OnePlus V Fold.

We OPEN when others FOLD —OnePlus (@oneplus) July 26, 2023

Bien qu’il ne s’agisse pas d’une confirmation directe, on peut fermement penser que c’est ainsi qu’OnePlus appellera son concurrent pliable Galaxy. Il est également suggéré qu’il aura très probablement un mécanisme « ouvert comme un livre » pour rivaliser avec le Galaxy Z Fold 5 et le Pixel Fold au lieu des smartphones à clapet disponibles sur le marché.

Il devrait éclipser le tout nouveau Galaxy Z Fold 5 avec un écran principal massif de 7,8 pouces et un grand écran externe de 6,3 pouces.

Un smartphone très attendu

En fait, les rendus précédemment divulgués indiquent la même chose. Il est montré que l’appareil viendra avec une bosse de caméra massive (comme le OnePlus 11) et se vante du partenariat Hasselblad pour les caméras. En parlant de cela, le OnePlus pliable est susceptible d’avoir une caméra principale de 48 mégapixels, un objectif ultra-large de 48 mégapixels et un téléobjectif de 64 mégapixels, ainsi qu’une caméra frontale de 20 mégapixels pour l’écran extérieur et un autre de 32 mégapixels pour l’écran intérieur.

Le OnePlus Open devrait être équipé du chipset Snapdragon 8 +Gen 1 et pourrait être livré avec jusqu’à 16 Go de RAM, 256 Go de stockage, une batterie de 4 800 mAh avec charge rapide de 100 W, et OxygenOS 13.1 basé sur Android 13.

Le OnePlus Open devrait être lancé le 29 août à New York, mais il n’y a pas encore de confirmation à ce sujet ni sur le prix. Ce que nous savons jusqu’à présent, c’est que le lancement aura lieu, mais les détails exacts sont encore attendus.