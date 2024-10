OPPO Find X8 : Un bouton d’obturateur innovant inspiré de l’iPhone 16

OPPO, reconnu pour ses innovations en matière de photographie sur smartphone, s’apprête à intégrer une nouvelle fonctionnalité à sa série Find X8, s’inspirant de l’iPhone 16 d’Apple. Le Find X8 serait équipé d’un bouton d’obturateur sensible à la pression, similaire au bouton Commande de l’appareil photo de l’iPhone 16.

Ce bouton permettra de lancer rapidement l’application appareil photo, d’ajuster les paramètres tels que l’ouverture, l’exposition et le zoom, et d’effectuer d’autres fonctions liées à l’appareil photo.

Bien que cette fonctionnalité soit nouvelle pour OPPO, les boutons d’obturateur dédiés ont déjà été intégrés à des appareils Android. Sony, par exemple, a inclus des boutons d’obturateur physiques sur plusieurs modèles Xperia. Cependant, l’implémentation d’OPPO semble aller plus loin avec l’ajout de commandes gestuelles et d’une fonctionnalité sous-marine.

Une vidéo partagée sur Weibo par Zhou Yibao, chef de produit chez OPPO, montre les fonctionnalités de ce nouveau bouton d’obturateur.

Les utilisateurs peuvent appuyer deux fois pour lancer l’application Appareil photo et utiliser des gestes de balayage pour ajuster le niveau de zoom, comme sur l’iPhone 16. Fait intéressant, le bouton d’obturateur et les gestes de balayage fonctionnent sous l’eau, ce qui résout un problème courant avec les écrans tactiles dans les environnements humides.

OPPO repousse les limites de la photographie sur smartphone avec son Find X8

Cet ajout s’inscrit dans la lignée des innovations d’OPPO en matière de photographie sur smartphone. Son précédent flagship, le Find X7 Ultra, a surpassé le Galaxy S24 Ultra de Samsung lors de tests comparatifs d’appareils photo. Le Find X8 devrait encore améliorer les capacités de l’appareil photo d’OPPO avec un module mis à niveau.

La série Find X8 devrait être lancée avec un design rafraîchi, Android 15 et un matériel interne amélioré. Une fuite récente a donné un aperçu de l’apparence du smartphone, et OPPO devrait dévoiler plus de détails officiels ce mois-ci.

Un potentiel pour devenir un nouveau standard sur Android ?

L’adoption de cette fonctionnalité par OPPO et son potentiel à devenir un nouveau standard pour les appareils Android sont intrigants. Il sera intéressant de voir comment cette fonctionnalité et d’autres avancées de la série Find X8 amélioreront l’expérience utilisateur.

L’inclusion d’un bouton d’obturateur physique, en particulier avec des commandes gestuelles supplémentaires et une fonctionnalité sous-marine, pourrait avoir un impact significatif sur la photographie sur smartphone. Il sera intéressant de voir comment cette fonctionnalité se comporte dans des conditions réelles et si elle influence les futurs designs de téléphones Android.