Une nouvelle fuite de Bose montre une nouvelle paire d’écouteurs QuietComfort

Sur le plan du design, les écouteurs supra-auriculaires offriront apparemment un « confort tout au long de la journée » grâce au rembourrage de la coque et de l’anneau — et d’après la vidéo promotionnelle divulguée, vous pourrez acheter les écouteurs en blanc ou en noir.

D’après la vidéo, partagée par The Tech Outlook, ces écouteurs supra-auriculaires suivront les traces des autres casques Bose en offrant des capacités de réduction du bruit, une connectivité Bluetooth (plus un câble AUX en option) et des commandes d’égaliseur depuis l’application Bose Music.