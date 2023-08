Bien qu’il puisse sembler bizarre et inapproprié de parler de retards en rapport avec des produits qui n’ont pas encore été lancés ou annoncés, nous savons depuis un certain temps déjà que le OnePlus Open est bien réel et qu’il devrait être commercialisé d’ici la fin de l’année.

OnePlus a même confirmé son nouvel appareil pliable, qui devait à l’origine s’appeler Fold ou V Fold, serait officiellement lancé au troisième trimestre. Comme vous l’avez probablement remarqué, le troisième trimestre de l’année a commencé le mois dernier, ce qui donne à l’entreprise environ 8 semaines pour respecter cette date limite qu’elle s’est imposée.

Open Launch got pushed back a bit, but no worries the delay is actually good in a way

Open was supposed to have a BOE screen but turns out it was 👎🏼—new panels are from Samsung ✅

Stay tuned for an exciting device!

More to follow 🔜

—Max Jambor (@MaxJmb) August 1, 2023