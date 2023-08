Le Lenovo Legion Go semble combiner la Steam Deck et la Nintendo Switch en un seul appareil

Récemment, des images de la rumeur de la console portable de jeu Lenovo Legion Go ont été divulguées. Ces images révèlent un design qui ressemble à la fois à la Steam Deck et à l’ASUS ROG Ally, mais en y regardant de plus près, il présente une ressemblance frappante avec la Nintendo Switch.

La Legion Go est dotée de deux manettes amovibles qui ressemblent indéniablement aux joy-cons de la Switch. Une fois détaché, il est probable que l’appareil fonctionne comme une tablette classique. L’appareil de jeu PC portable disposerait d’un écran de 8 pouces, soit un pouce de plus que les produits de Valve et d’ASUS.

En termes de ports, la Legion Go disposerait de deux ports USB Type-C (un en bas et un en haut), d’une prise casque de 3,5 mm, de boutons de volume, d’un bouton d’alimentation et d’un emplacement pour carte micro SD pour un stockage extensible. Le contrôleur droit de la Legion Go est doté d’un trackpad, contrairement à la Steam Deck qui dispose de pavés tactiles de part et d’autre de l’écran. La Legion Go dispose également d’une béquille à l’arrière, analogue à la béquille plus large que l’on trouve sur la version OLED de la Nintendo Switch.

La Legion Go possède tous les boutons attendus d’une manette moderne, y compris les boutons d’épaule, les gâchettes latérales et les gâchettes arrière. En outre, elle dispose d’une molette sur le côté de la manette droite, bien que sa fonction spécifique reste incertaine.

Le design de la Legion Go comprend une grande bouche d’aération à l’arrière, indiquant la potentielle présence d’un grand ventilateur ou de plusieurs ventilateurs pour aider à maintenir le contrôle thermique lors d’une utilisation intensive ou de sessions de jeu prolongées. L’appareil semble légèrement encombrant, mais cela pourrait signifier qu’il logera une batterie de taille conséquente. La durée de vie de la batterie a été un problème avec les précédents appareils de jeu portables, notamment avec la ASUS ROG Ally.

Une bonne nouvelle pour les consommateurs

Selon certaines informations, le Legion Go pourrait être équipé d’une puce AMD Phoenix 7040 et fonctionnera sous Windows 11. Cela permettrait aux utilisateurs d’installer facilement des jeux provenant de différentes boutiques telles que Steam, GOG et Epic Games, sans avoir à recourir à des solutions de contournement.

Il convient de noter que Lenovo avait l’intention de lancer une console de jeu portable appelée Legion Play, qui a finalement été annulée pour des raisons inconnues. En espérant que la Legion Go voit le jour, il reste à voir si Nintendo s’inquiétera d’une console rivale présentant un design analogue à celui de sa Switch. Cependant, les joueurs sur PC pourraient trouver le Lenovo Legion Go attrayant, surtout s’il offre des performances et une autonomie exceptionnelles. Une concurrence accrue sur le marché des consoles portables pourrait déboucher sur des appareils de meilleure qualité et plus abordables pour les consommateurs.