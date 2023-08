La dernière version bêta d’iOS 17 a encore déplacé le bouton de fin d’appel

La semaine dernière, Apple a lancé une version bêta de iOS 17 avec un changement controversé : le bouton de fin d’appel a été déplacé vers une nouvelle position, plus difficile à atteindre pour les gauchers et plus difficile à trouver avec la mémoire musculaire. Aujourd’hui, probablement en réponse aux réactions négatives, l’entreprise l’a à nouveau déplacé, mais cette fois à un endroit plus raisonnable.

Ce dernier changement intervient dans une nouvelle version bêta d’iOS 17. Plus précisément, la sixième bêta pour les développeurs et la quatrième bêta public, qui sont toutes deux sorties et contiennent le même contenu.

Dans cette version bêta, le bouton de fin d’appel a été déplacé vers une position plus centrale, comme dans iOS 16, mais légèrement plus bas sur l’écran. Il est également entouré des autres actions d’appel, qui en sont séparées dans iOS 16. Vous pouvez voir où se trouve désormais le bouton d’appel dans la publication ci-dessous de Brandon Butch, tandis que Morning Brew montre où il se trouvait dans la précédente version bêta et où il se trouve dans iOS 16.

Apple has moved the “end call” button to the middle (iOS 17 Beta 6) pic.twitter.com/HxT5WUASxi —Brandon Butch (@BrandonButch) August 15, 2023

Apple is changing where the end call button is and we already hate it iOS 16 iOS 17 pic.twitter.com/v6qLXCuMZo —Morning Brew ☕️ (@MorningBrew) August 9, 2023

Ce dernier changement est donc une sorte de juste milieu entre la position du bouton de fin d’appel dans iOS 16 et sa position dans la précédente version bêta d’iOS 17. Il devrait être plus facile à atteindre pour les gauchers qu’à son précédent emplacement (bien que, selon la façon dont vous tenez votre téléphone, il puisse encore être plus difficile à atteindre que dans iOS 16), et il rend les autres boutons d’action d’appel plus faciles à atteindre que dans iOS 16.

Cependant, ces autres boutons n’ont pas seulement été déplacés vers le bas de l’écran, ils ont également été déplacés par rapport à iOS 16, de sorte que la mémoire musculaire sera toujours un problème. Il n’en reste pas moins que nous sommes généralement satisfaits de ce changement.

Sélection plus rapide des photos et autres améliorations

Ce n’est pas la seule nouveauté de la dernière version bêta d’iOS 17, bien qu’il n’y ait pas grand-chose d’autre à noter. MacRumors a découvert que, dans l’application Messages, il est désormais possible d’appuyer longuement sur le bouton « + » pour lancer le sélecteur de photos, au lieu de devoir le sélectionner manuellement dans une liste d’options.

Le site rapporte également que les animations utilisées pour les humeurs dans la fonction de suivi des humeurs ont été modifiées, qu’un écran d’accueil apparaît lorsque vous lancez l’application Photos pour la première fois afin de vous informer des nouvelles fonctionnalités, et que l’icône du fond d’écran dans la section Affichage et luminosité de l’application Réglages affiche désormais un fond d’écran iOS 17.

Il ne s’agit donc pas de la plus grande des mises à jour, mais si vous utilisez déjà une version bêta d’iOS 17, cela vaut la peine de la télécharger. Si vous êtes encore sous iOS 16, je vous conseille d’attendre la version finale d’iOS 17, qui ne devrait arriver que dans un mois. Nous nous attendons à ce qu’Apple lance iOS 17 à peu près en même temps que la sortie de l’iPhone 15. Les spéculations actuelles tournent autour d’une date de sortie au 22 septembre pour les smartphones.