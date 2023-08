WhatsApp teste des autocollants générés par l’IA

Conscient du besoin de transparence, WhatsApp veille à ce que les autocollants créés par l’IA soient facilement identifiables. Lorsque les destinataires rencontrent de tels autocollants, ils peuvent facilement les identifier comme des produits de la technologie d’IA alimentée par Meta . Cette transparence favorise un sentiment d’authenticité et souligne la relation symbiotique entre la technologie et la créativité humaine.

Et le plus beau, c’est que vous n’avez pas besoin d’outils sophistiqués ou de compétences artistiques exceptionnelles. Au lieu d’utiliser des applications complexes, vous pouvez faire preuve de créativité et laisser l’IA comprendre ce que vous voulez. Vos idées se transforment alors en autocollants géniaux !

Cette fonctionnalité géniale vous permet de créer des autocollants qui vous ressemblent. Imaginez que vous puissiez créer des autocollants sur des choses que vous aimez, des choses que vous avez faites et même sur ce dont vous parlez. Ce n’est pas un simple chat — c’est comme si vous discutiez avec des images que vous créez vous-même. L’utilisation d’autocollants créés par l’IA rend le chat plus amusant, car vous pouvez ajouter des images uniques à vos discussions.