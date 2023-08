CrossOver 23 apporte plus d’applications et de jeux Windows sur Mac

CrossOver est une populaire couche de compatibilité permettant d’exécuter des logiciels Windows sur Mac, Linux et Chromebooks, basée sur le projet open source Wine. Les développeurs ont travaillé d’arrache-pied sur une nouvelle version améliorant la prise en charge de DirectX 12 et apportant d’autres modifications. Elle est désormais disponible sous la forme de la mise à jour CrossOver 23.

CodeWeavers, la société à l’origine de CrossOver, a présenté quelques-unes des améliorations les plus notables dans un article de blog. La principale caractéristique est la prise en charge initiale de DirectX 12, l’API graphique de Windows utilisée dans de nombreux jeux et applications 3D modernes. L’article de blog explique que « Diablo II Resurrected et Diablo IV fonctionnent bien sur macOS Ventura, ce qui en fait les premiers jeux DirectX 12 fonctionnant sur une version macOS publiée ».

La prise en charge de DirectX12 a été possible sur Wine et CrossOver pour Linux grâce au projet VKD3D, qui est principalement développé par Valve. C’est la raison pour laquelle de nombreux jeux Windows sont désormais jouables sur le Steam Deck et d’autres plateformes Linux. Toutefois, macOS ne prend pas en charge la bibliothèque graphique Vulkan requise — Apple souhaite que les développeurs utilisent à la place sa propre bibliothèque graphique Metal. CodeWeavers a souligné la difficulté de traduire les instructions DirectX en Metal dans un article de blog datant de 2021, et près de deux ans plus tard, nous constatons que ce travail a porté ses fruits.

CrossOver 23 est basé sur Wine 8.01, ce qui signifie que tous les changements et améliorations des dernières mises à jour de Wine ont été intégrés (plus de 5 000 changements, selon CodeWeavers). Il ajoute également la prise en charge initiale des shaders géométriques et des retours de transformation, ce qui « débloque de nombreux jeux qui souffraient auparavant de graphismes manquants ou d’écrans noirs dans le jeu ». Parmi les jeux qui ne fonctionnaient pas auparavant et qui fonctionnent désormais, citons Risk of Rain 2, TEKKEN 7, Octopath Traveler, Street Fighter V, Astroneer, MechWarrior 5 : Mercenaries et Trailmakers.

Le lanceur de jeux EA fonctionne également, permettant de jouer à des jeux tels que Les Sims 4, Titanfall 2 et Mass Effect Legendary Edition.

Un abonnement annuel

CrossOver est un logiciel payant disponible par un abonnement de 74 euros par an, qui inclut les mises à jour et les corrections de bugs, ainsi qu’une assistance par e-mail et par téléphone. Si vous ne renouvelez pas votre abonnement, vous perdez l’accès à l’assistance dédiée et aux mises à jour, mais CrossOver devrait continuer à fonctionner jusqu’à ce que des mises à jour de macOS ou du logiciel Windows provoquent une panne. Personne n’aime les abonnements, mais au moins vous pouvez installer CrossOver sur autant d’ordinateurs que vous le souhaitez. Il existe également une option d’achat à vie pour 484 euros, qui vous donne accès aux mises à jour et à l’assistance pour toujours.

Vous pouvez acheter CrossOver sur le site Web de l’entreprise, et en ce moment, il y a une vente qui ramène le prix à 56,98 euros. Attention, CrossOver n’est pas encore totalement compatible avec la prochaine mise à jour de macOS 14 Sonoma, mais CodeWeavers publiera une mise à jour gratuite avec les correctifs dès qu’ils seront prêts.