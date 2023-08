Une fuite concernant le GPU Arc Battlemage d’Intel suggère une taille de puce plus importante

La gamme de cartes graphiques Arc d’Intel est l’un des produits de première génération les plus impressionnants. Bien que les utilisateurs aient rencontré leur part de problèmes avec la gamme Arc, beaucoup ont exprimé leur soutien à l’arrivée de Team Blue sur le marché des GPU. Avec de nouvelles fuites à l’horizon, voyons ce que nous savons de la prochaine génération de GPU Arc d’Intel, dont le nom de code est Battlemage.

La dernière fuite liée à la rumeur de la gamme de GPU Intel Arc Battlemage a été repérée sur le site Web Design-In Tools d’Intel. Ce magasin vend aux partenaires d’Intel des outils utilisés pour la validation, les tests de plateforme, le débogage, etc. Ces outils sont proposés pour des produits déjà existants, mais aussi pour des produits futurs.

Les nouveaux outils de test ont été repérés par un passionné de matériel coréen, qui a mentionné dans un tweet que ces outils sont destinés à deux futures variantes du GPU Intel Arc Battlemage : BMG-X2 & BMG-X3. Vous pouvez trouver l’interposeur BGA2362-BMG-X2 ici, ainsi que l’interposeur BGA2727-BMG-X3-6CH.

Intel Battlemage

BMG-X2 : BGA2362

BMG-X3 : BGA2727 pic.twitter.com/GUbszBQOwl — 포시포시 (@harukaze5719) August 16, 2023

N’oubliez pas qu’il ne s’agit pas des noms réels des produits. Il s’agit simplement de références au processeur graphique annoncé, qui pourrait être utilisé dans les futurs GPU Intel Arc Battlemage. Alors, qu’est-ce que cette dernière fuite nous apprend sur le successeur supposé de la série Arc Alchemist d’Intel (qui comprend des GPU comme le Arc A770 & A750), connu sous le nom de Battlemage ?

En regardant l’outil de test pour le BMG-X3, on constate que le socket utilisé est le BGA-2727. Si l’on compare ce socket à celui utilisé sur le GPU Intel Arc le plus haut de gamme actuellement disponible, à savoir le Arc A770, le nouveau socket est légèrement plus grand. Cette fuite nous donne un aperçu de la conception initiale de la puce d’Intel pour les futurs GPU Intel Arc. Il convient toutefois de noter que rien ne confirme qu’il s’agit de la conception finale.

Néanmoins, si Intel s’engage dans cette voie, cela signifie qu’il expérimente actuellement une taille de puce plus importante pour les futurs GPU Arc, qui feront partie de la prochaine gamme de GPU Intel Arc Battlemage. Une taille plus grande ne signifie pas nécessairement un processeur graphique plus grand à l’intérieur. Bien que cela puisse être le cas, un choix de conception comme celui-ci pourrait également être lié à la modification de la taille du diffuseur de chaleur.

Quand les nouveaux GPU Intel Arc Battlemage sortiront-ils ?

Les GPU Arc de nouvelle génération d’Intel ne devraient pas être lancés de sitôt cette année. Les fuites récentes indiquent plutôt une date de sortie au deuxième trimestre 2024. Nous pourrions le voir un peu plus tôt, mais des problèmes de développement conduisent à un « avenir très incertain ». Moore’s Law Is Dead, la célèbre source spécialisée dans le matériel informatique, a partagé quelques détails intéressants concernant la carte graphique Arc Battlemage d’Intel. Il s’agit notamment de la date de sortie, en plus de quelques détails sur les spécifications. Il s’agit notamment de la bande passante, de la taille et du type de mémoire (la fuite suggère la présence de GDDR6X sur les variantes haut de gamme).

Intel a continué à proposer des mises à jour de pilotes pour les anciens GPU Arc et a fourni une assistance étendue à sa base d’utilisateurs. De nombreuses personnes sont impatientes de découvrir la future gamme de cartes graphiques de Team Blue. Il sera certainement passionnant de voir ce sur quoi ils ont travaillé jusqu’à présent.