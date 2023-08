Le Galaxy Z Flip 6 pourrait bénéficier d’une amélioration considérable de la caméra

Le OPPO Find N2 Flip , par exemple, prend des photos correctes, tandis que le OPPO Find N3 Flip serait équipé d’un téléobjectif. Il s’agirait du premier objectif de ce type sur un smartphone à clapet. La plupart des appareils pliables à clapet ont conservé la disposition à double caméra de la série Galaxy Z Flip, tandis que les smartphones conventionnels plus grands ont commencé à adopter soit un zoom optique dédié, soit une lentille périscopique encore plus avancée.

Bien que les smartphones pliables dans leur ensemble n’offrent pas les meilleures caméras, les smartphones à clapet, en particulier, ont souffert en raison de l’encombrement nécessaire pour faire fonctionner ces charmants petits appareils. Certains signes indiquent que cette situation pourrait bientôt prendre fin, car de plus en plus d’ingénieurs s’attaquent au problème.

D’autres smartphones pliables de type livre, comme le Pixel Fold de Google, ont été équipés de caméras avec un nombre de mégapixels plus élevé. Ce n’est pas le nombre de mégapixels qui compte, mais en avoir plus permet de rester compétitif.