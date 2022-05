Le Wi-Fi 7 apportera des vitesses de 33 Gb/s à votre domicile en 2023

Qualcomm a lancé son portefeuille de réseaux Wi-Fi 7, promettant d’alimenter les points d’accès de nouvelle génération, les routeurs haute performance et les passerelles d’opérateurs avec des vitesses de 10 Gb/s, libérant ainsi tout le potentiel des progrès des télécommunications et permettant de nouvelles applications révolutionnaires.

Comme son nom l’indique, Wi-Fi 7 est la dernière génération de la technologie Internet sans fil. La normalisation en est encore à ses débuts et la World Broadband Alliance (WBA) ne prévoit pas que les premiers appareils Wi-Fi 7 soient disponibles avant 2025, mais ce calendrier pourrait être accéléré.

Toutefois, en proposant dès maintenant son portefeuille Wi-Fi 7, Qualcomm permettra à ses partenaires de créer des appareils qui améliorent les vitesses, réduisent la latence et améliorent l’efficacité du spectre, tant pour les réseaux de nouvelle génération que pour les utilisateurs actuels de Wi-Fi 6/6E.

La plateforme de Qualcomm prend en charge plusieurs canaux, trois bande de spectre sous la forme de 2,4 GHz, 5 GHz et 6 GHz, pour améliorer le débit. Elle affirmequ’une performance de pointe de 33 Gb/s est possible, ce qui signifie des connexions de 10 Gb/s pour les utilisateurs finaux.

En comparaison, la norme Wi-Fi 6E, qui utilise également la bande 6 GHz, est capable de fournir des vitesses supérieures à 2 Gb/s. L’utilisation de canaux multiples promet également de réduire les interférences dans les environnements réseau complexes, tout comme le contrôle automatique des fréquences (AFC) — une technologie qui optimise l’utilisation du spectre dans la bande 6 GHz en déterminant s’il y a des utilisateurs en place dans la bande.

Tourner vers l’avenir

Pour les consommateurs et les entreprises, cela signifie exploiter toute la puissance de la 5G et de la connectivité avancée en fibre optique pour permettre des applications gourmandes en données et sensibles à la latence, comme la téléprésence, la réalité étendue, le Métaverse et les applications de jeux immersifs.

« Qualcomm Technologies a ouvert l’ère du Wi-Fi 10 Gb/s en livrant à ses premiers clients la série Wi-Fi 7 Networking Pro », a déclaré Nick Kucharewski, Vice-président senior et Directeur général de la division Infrastructure et réseaux sans fil de Qualcomm. « En combinant la prise en charge des dernières innovations du Wi-Fi 7 avec notre architecture de produit unique, la plateforme permet des solutions allant du maillage de toute la maison aux réseaux de connectivité pour les lieux grands publics. Avec cette gamme de produits, nous anticipons une nouvelle classe de systèmes clients, tant pour les applications actuelles que pour l’écosystème Wi-Fi 7 émergent ».