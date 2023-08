Voici la nouvelle interface de l’application Appareil photo pour la gamme Pixel 8

by

Google prévoit de réviser l’interface utilisateur de l’application Appareil photo pour la série Pixel 8 qui devrait être dévoilée en octobre. Grâce à un initié anonyme de Google qui aurait partagé les images de la nouvelle interface utilisateur avec Android Authority, nous pouvons avoir un aperçu des changements apportés par Google.

Actuellement, il suffit de glisser vers le bas sur le viseur pour accéder aux paramètres. Avec la nouvelle interface utilisateur, vous glisserez vers le haut sur le viseur pour voir les paramètres.

L’application Appareil photo de la série Pixel 8 proposera également une nouvelle façon de choisir entre la prise d’une photo ou l’enregistrement d’une vidéo. Actuellement, lorsque vous ouvrez l’appli Appareil photo, il y a un carrousel en bas de l’écran qui comprend des options pour prendre un Portrait, utiliser l’Appareil photo ou filmer une Vidéo (qui vous donne alors des options pour enregistrer au ralenti, en mode Normal ou en Ralenti), et choisir entre différents modes comme Panorama et Photo Sphère.

Avec la nouvelle interface utilisateur, les modes Appareil photo et Vidéo, qui étaient listés l’un à côté de l’autre dans le carrousel, sont sélectionnés en appuyant sur l’icône de l’appareil photo ou sur celle de la caméra vidéo qui se trouve sous la barre de sélection des modes. Une fois que vous avez choisi de prendre une photo ou une vidéo, vous pouvez sélectionner certaines fonctions. Par exemple, lors de l’enregistrement d’une vidéo, vous pouvez désormais choisir la fonction Panoramique cinématique, qui ralentit vos panoramiques pour donner aux vidéos un aspect plus professionnel. Cette fonction sera appelée Pan dans la nouvelle interface utilisateur.

Par ailleurs, la nouvelle interface Vidéo déplacera les options de stabilisation dans un menu contextuel qui comprendra trois options : standard, actif et verrouillé. En ce qui concerne les photographies, les options précédemment disponibles sous l’onglet Mouvement, Exposition longue et Action Pan, ont reçu leurs propres onglets distincts pour que les utilisateurs puissent les trouver plus facilement.

De nouveaux capteurs pour les smartphones

Les Pixel 8 et Pixel 8 Pro seront tous deux dotés d’un nouveau capteur Samsung GN2 de 50 mégapixels à côté du capteur principal. Le Pixel 8 Pro arborera un capteur Sony IMX787 de 64 mégapixels pour sa caméra ultra-large (qui est actuellement employé comme capteur pour la caméra principale du Pixel 7a) et il y aura un nouveau capteur ToF pour l’autofocus.

Google travaille également sur le logiciel de traitement. Le HDR décalé capture les images plus rapidement afin de réduire la possibilité de voir du bruit et des artefacts dans vos photos. Pour ce faire, il faut réduire le temps nécessaire à la capture des différentes images. La torche adaptative modifie l’intensité du flash en fonction de la scène capturée. Cela permet de réduire les surexpositions et d’améliorer les photos prises dans des conditions de faible luminosité.

Une autre nouvelle fonction de traitement intéressante est la segmentation AWB, qui utilise différentes techniques de traitement pour différentes parties d’une photo afin de la rendre plus précise. Le traitement est l’une des principales raisons pour lesquelles les appareils photo Pixel ont produit des photos exceptionnelles, même avec un matériel qui ne surpassait pas celui de la concurrence.