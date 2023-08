Xiaomi annonce le CyberDog 2, son nouveau robot quadrupède

Hier, Xiaomi a présenté son discours annuel Lei Jun lors de l’événement Xiaomi Launch 2023 en Chine, dévoilant une impressionnante collection de nouveautés allant des smartphones avancés aux divers produits de l’écosystème. L’annonce du nouveau robot quadrupède, CyberDog 2, a constitué un moment fort.

Il s’agit du successeur du premier Xiaomi CyberDog, présenté en 2021. Ce robot avancé est doté d’une intelligence accrue et de caractéristiques réalistes, ouvrant la voie à une nouvelle ère d’innovation dans le domaine de la robotique.

Pesant à peine 8,9 kg, CyberDog 2 affiche une taille compacte, comparable à celle d’un doberman, et est équipé du micro-actionneur CyberGear exclusif de Xiaomi, qui permet une mobilité agile et prend en charge des manœuvres difficiles telles que les sauts périlleux arrière continus et la récupération des chutes.

Le système fusionné de détection et de prise de décision du robot comprend un impressionnant ensemble de 19 capteurs pour la vision, le toucher et l’ouïe, ce qui lui permet de naviguer dans son environnement avec une précision remarquable.

CyberDog 2 est conçu pour être aussi ouvert que possible, fournissant le codage, les dessins structurels et même la programmation graphique pour ses différentes capacités sensorielles. Cette approche vise à encourager la collaboration entre les développeurs, ouvrant ainsi la voie à de nouveaux progrès et améliorations dans le domaine des robots bio-inspiration.

Principales caractéristiques du Xiaomi CyberDog 2

Cerveau primaire : Processeur NX, 21 TOPS

Cerveaux secondaires : Double co-processeurs

Vision : Module de caméra de profondeur, Intel Realsense D430, 13 mégapixels Interactive AI, caméra RGB : 1 mégapixels, caméra Fisheye : FOV de 146 degrés

Audition : Réseau de 4 microphones, algorithme vocal Xiaomi AI

Toucher : Capteur tactile, LiDAR, capteur acoustique, TOF

Mobilité : Équilibre dynamique, récupération des chutes, protection contre les chutes

Nombre de membres : 12

Vitesse de déplacement : 1,6 m/s

Le robot est équipé d’un micro-actionneur CyberGear qui garantit un couple accru, une réactivité rapide et un contrôle méticuleux. L’incroyable mobilité du CyberDog 2, avec son équilibre dynamique, sa capacité de récupération et de protection contre les chutes, associée à une douzaine de membres et à une vitesse de déplacement de 1,6 m/s, lui confère une apparence et des mouvements réalistes.

Le CyberDog 2 de Xiaomi allie intelligence, caractéristiques réalistes et écosystème collaboratif open source, ce qui permet de réaliser des progrès qui pourraient bien modifier la façon dont nous interagissons avec la technologie robotique.

Prix et disponibilité

Le Xiaomi CyberDog 2 est proposé au prix de 12 999 CNY (environ 1 640 euros) et sera disponible à l’achat dès aujourd’hui sur le site Web de Xiaomi en Chine.