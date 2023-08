Les Stories de Telegram sont désormais disponibles pour tous, plus une fonctionnalité Premium

De nombreuses applications ont proposé la fonction « Stories » sur leurs plateformes pour permettre la lecture d’images ou de vidéos verticales 24 heures sur 24, Telegram ayant initialement fait de cette fonction une fonction Premium. Telegram en a fait initialement une fonctionnalité Premium. Cependant, cela a changé depuis que l’entreprise l’a mise à la disposition du public en tant que fonctionnalité gratuite à laquelle il peut accéder sans le fameux abonnement.

Cette nouveauté s’inscrit dans la volonté de Telegram de devenir une application de messagerie sociale unique, à l’instar de Messenger et de WhatsApp, qui proposent ces fonctions gratuitement depuis lors.

Telegram, l’une des applications de messagerie les plus importantes et les plus populaires d’aujourd’hui, célèbre ses dix ans d’existence depuis son lancement en 2013, et introduit également une emblématique fonctionnalité de sa version Premium, désormais gratuite. La société a écrit qu’elle faisait de Telegram Stories une fonctionnalité gratuite pour tous, où ils peuvent partager leur journée sans avoir besoin d’un abonnement.

Avec le lancement de la fonctionnalité Telegram Stories, la société ajoute plus de paramètres et d’options de personnalisation pour les utilisateurs, une fonctionnalité unique à sa plateforme et que l’on ne retrouve nulle part ailleurs. Les Stories sont surtout connues pour leur durée de 24 heures, mais sur Telegram, les utilisateurs ont la possibilité de définir leur durée (vous avez le choix entre 6, 12, 24 et 48 heures), des paramètres de confidentialité granulaires et un mode à double caméra.

Tout cela vient s’ajouter aux centaines de fonctionnalités intégrées aux expériences élargies de l’application de messagerie.

Un intérêt de Telegram Premium ?

En outre, elle ajoute également des statistiques détaillées, ainsi qu’un emblématique bouton d’édition qui permettra aux utilisateurs d’apporter des modifications même lorsque la story est déjà publiée.

Mais attendez, ce changement n’est-il pas injuste pour ceux qui ont déjà payé l’abonnement Premium de 5,49 euros ? Eh bien, non. Les autres avantages liés aux Stories qui accompagnaient l’abonnement Premium restent exclusifs à ce dernier. Parmi eux, la possibilité de passer en mode furtif, ce qui vous permet de regarder les Stories d’autres personnes sans qu’elles le sachent (un peu flippant si vous voulez notre avis…).

Si vous avez payé 5 dollars pour pouvoir télécharger des Stories sur Telegram, c’est le moment de vous désabonner.